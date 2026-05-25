Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

Chiều 25-5, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng các cơ sở, chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch năm 2026.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đã đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Huê Nghiêm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng đến Đức Pháp chủ, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, tăng ni, Phật tử cả nước nói chung và TPHCM nói riêng đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc.

Đồng chí Trần Lưu Quang ghi nhận, tri ân những đóng góp của tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động Phật sự, từ thiện, an sinh xã hội; đồng thời khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành, tham gia tích cực, hiệu quả các chương trình lớn của TPHCM, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM chúc Đức Pháp chủ luôn khỏe mạnh, tiếp tục là chỗ dựa niềm tin, biểu tượng tinh thần để định hướng, giáo dục, dẫn dắt chức sắc, Phật tử đóng góp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đất nước và TPHCM.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM; bày tỏ vui mừng khi thành phố ngày càng phát triển, có nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và Hòa thượng Thích Lệ Trang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại đây, đồng chí Trần Lưu Quang chia sẻ thông tin về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau gần 1 năm hoạt động, nhất là việc xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ người dân tốt hơn. Thành phố cũng đang thực hiện chủ trương tăng công viên cây xanh, không gian công cộng phục vụ người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cùng tăng ni, Phật tử tiếp tục chung tay, đồng hành cùng thành phố vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà. Đồng chí chúc Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng Ban Trị sự, tăng ni, Phật tử TPHCM một mùa Phật đản hạnh phúc, thân tâm an lạc.

NGÔ BÌNH