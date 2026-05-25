Hà Nội nắng nóng, miền Nam đã có mưa giải nhiệt

Nhiệt độ Hà Nội gần chạm ngưỡng 40 độ C (đo lều khí tượng) vào chiều 25-5. Hàng loạt tỉnh, thành ở phía Bắc không ghi nhận mưa. Trong khi, từ Đà Nẵng đến Cà Mau, nhiều nơi đã có mưa giải nhiệt.

Bầu trời ở Hà Nội trong 2 ngày 24 và 25-5 liên tục ít mây, nắng gắt. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 25-5, khu vực Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37-39 độ C, có nơi vượt 39 độ C.

Trong đó, Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước với 39,7 độ C tại trạm Láng. Tiếp theo là Đô Lương (Nghệ An) 39,6 độ C, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,5 độ C, Bắc Ninh 39,3 độ C và Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2 độ C. Độ ẩm lúc 13 giờ phổ biến 45-50%.

Những trạm có nhiệt độ trên 39 độ C đo lúc 13 giờ ngày 25-5. Nguồn số liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia:

Địa phương Trạm đo Nhiệt độ (độ C) Hà Nội Láng 39,7 Nghệ An Đô Lương 39,6 Phú Thọ Vĩnh Yên 39,5 Bắc Ninh Bắc Ninh 39,3 Nghệ An Con Cuông 39,3 Hà Tĩnh Hương Khê 39,2 Nghệ An Vinh 39,1 Hà Nội Sơn Tây 39

Theo dữ liệu đo lượng mưa từ hệ thống đo mưa tự động Vrain, tính đến 17 giờ ngày 25-5, 14 địa phương từ Huế trở ra phía Bắc gần như không có mưa.

Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào Nam bộ đã xuất hiện mưa dông diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to. Một số trạm có mưa lớn như: Quảng Ngãi 95mm tại Đăk Na, Lâm Đồng 85mm tại Tiên Hoàng - Cát Tiên, Đà Nẵng 82,8mm tại Trà Leng, Đắk Lắk 75,2mm tại lưu vực thôn Xuân Lộc - Đồng Tròn, Cà Mau 70,8mm tại Khánh An, Đồng Nai 53,4mm và TPHCM 33,4mm tại Hóc Môn.

Cơn mưa ở TPHCM chiều 25-5. Ảnh: QUỐC ANH

Lượng mưa đến chiều 25-5 tại khu vực phía Nam (nguồn số liệu: Vrain):

Địa phương Trạm Lượng mưa Đà Nẵng Trà Leng 82,8mm Quảng Ngãi Đăk Na 95mm Khánh Hòa Thành Sơn 3 48,2mm Gia Lai Hồ A - TĐ Vĩnh Sơn 44,2mm Đắk Lắk Lưu vực (thôn Xuân Lộc) - Đồng Tròn 75,2mm Lâm Đồng Tiên Hoàng - Cát Tiên 85mm Đồng Nai Đồng Nai 53,4mm TPHCM Hóc Môn 33,4mm

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 2 ngày 26 và 27-5, nắng nóng tại Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục gia tăng. Khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 40-45%. Thời gian nắng nóng diễn ra từ 9 đến 19 giờ.

Các nơi khác ở Bắc bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-50%. Thời gian nắng nóng từ 9 giờ đến 18 giờ.

Theo các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27-5, sau đó dịu dần từ ngày 28-5. Khu vực Trung bộ có thể duy trì nắng nóng đến khoảng ngày 28-5 và giảm dần từ ngày 29-5.

PHÚC VĂN