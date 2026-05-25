Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Toàn nhân Đại lễ Phật đản

Tham gia đoàn có các đồng chí: Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.
Tại Pháp viện Minh Đăng Quang, thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Lê Quốc Phong thăm hỏi sức khỏe và trân trọng ghi nhận những cống hiến của Hòa thượng Thích Giác Toàn đối với Phật giáo Việt Nam cũng như sự phát triển của TPHCM.
Đồng chí Lê Quốc Phong chúc Hòa thượng Thích Giác Toàn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam; động viên tăng ni, đồng bào phật tử đoàn kết, gắn bó, cộng đồng trách nhiệm với các cấp chính quyền TPHCM; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Đáp lại tình cảm của đoàn, Hòa thượng Thích Giác Toàn gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo Thành phố; tin tưởng tập thể lãnh đạo thành phố luôn đoàn kết, đồng lòng để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thành phố ngày càng phát triển, xã hội thanh bình, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.