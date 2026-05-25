Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Toàn nhân Đại lễ Phật đản

Chiều 25-5, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch năm 2026.

Đồng chí Lê Quốc Phong thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Toàn nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch năm 2026 tại Pháp viện Minh Đăng Quang, chiều 25-5. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham gia đoàn có các đồng chí: Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Toàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại Pháp viện Minh Đăng Quang, thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Lê Quốc Phong thăm hỏi sức khỏe và trân trọng ghi nhận những cống hiến của Hòa thượng Thích Giác Toàn đối với Phật giáo Việt Nam cũng như sự phát triển của TPHCM.

Đồng chí Lê Quốc Phong chúc Hòa thượng Thích Giác Toàn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam; động viên tăng ni, đồng bào phật tử đoàn kết, gắn bó, cộng đồng trách nhiệm với các cấp chính quyền TPHCM; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Lê Quốc Phong cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Toàn nhân Đại lễ Phật đản. Ảnh: HOÀNG HÙNG



Đáp lại tình cảm của đoàn, Hòa thượng Thích Giác Toàn gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo Thành phố; tin tưởng tập thể lãnh đạo thành phố luôn đoàn kết, đồng lòng để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thành phố ngày càng phát triển, xã hội thanh bình, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Tin liên quan Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại 3 lễ đài chính của Phật giáo TPHCM

THU HƯỜNG