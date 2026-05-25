Đề xuất thí điểm vận tải công cộng theo nhu cầu tại TPHCM

Thời gian qua thành phố đã tập trung phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng, song tỷ lệ người dân sử dụng vẫn còn thấp so với nhu cầu thực tế.

Chiều 25-5, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Hòa An cho biết, sở vừa dự thảo trình UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ cho phép triển khai thí điểm mô hình vận tải hành khách công cộng theo nhu cầu (Demand Responsive Transport - DRT) trong thời gian 3 năm nhằm tăng khả năng kết nối giao thông công cộng và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hiệu quả hơn.

Đề xuất triển khai thí điểm mô hình vận tải hành khách công cộng theo nhu cầu (Demand Responsive Transport - DRT) tại TPHCM trong thời gian 3 năm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Sở Xây dựng, tỷ lệ người dân sử dụng mạng lưới vận tải hành khách công cộng vẫn còn thấp so với nhu cầu thực tế. Một trong những nguyên nhân là khả năng tiếp cận dịch vụ tại các khu dân cư phân tán, khu đô thị mới và các khu vực có hạ tầng giao thông hạn chế còn chưa thuận lợi.

Trên cơ sở đó, thành phố đề xuất triển khai mô hình DRT - loại hình vận tải công cộng linh hoạt đã được áp dụng tại nhiều quốc gia nhằm bổ trợ cho mạng lưới xe buýt cố định, rút ngắn cự ly tiếp cận và nâng cao tính thuận tiện cho hành khách.

Theo đề xuất, mô hình DRT sẽ hoạt động trong phạm vi, hành lang được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, với danh mục điểm đón - trả khách được công bố công khai và có thể điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu thực tế thông qua ứng dụng công nghệ.

Trong giờ cao điểm, phương tiện sẽ vận hành theo tuyến và điểm dừng cố định tương tự xe buýt truyền thống. Vào giờ thấp điểm, xe sẽ hoạt động theo nhu cầu thực tế, chỉ dừng tại các điểm có hành khách đăng ký sử dụng dịch vụ.

Dự kiến, mô hình này sẽ được thí điểm tại một số khu vực có nhu cầu đi lại lớn và cần tăng cường kết nối giao thông công cộng như khu vực Đại học Quốc gia TPHCM, khu vực trung tâm thành phố và các khu vực dọc tuyến Metro số 1.

