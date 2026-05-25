Tạm giữ tàu chở 22.000 lít dầu diesel không rõ nguồn gốc trên vùng biển Hà Tĩnh

Ngày 25-5, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu chở dầu diesel không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) để tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.

Tàu vỏ sắt mang số hiệu BĐ-996.xx-TS

Video ghi lại thời điểm dẫn giải tàu về cảng

Theo thông tin ban đầu, trước đó, rạng sáng ngày 24-5, trên vùng biển tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra phương tiện tàu vỏ sắt mang số hiệu BĐ-996.xx-TS.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 thuyền viên, do ông H.M.C. (33 tuổi, trú tại thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng. Trên tàu đang vận chuyển khoảng 22.000 lít dầu diesel.

Tàu chở 22.000 lít dầu diesel

Thuyền trưởng và thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số dầu hiện có trên tàu và bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của mình.

DƯƠNG QUANG - MẠNH THƯỜNG