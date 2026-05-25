Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy

Ngày 25-5, đoàn công tác của tỉnh Cà Mau do đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho 7 hộ dân bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy trên địa bàn phường Láng Tròn và xã Vĩnh Phước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy (đứng giữa) trao bảng hỗ trợ nhà ở trị giá 80 triệu đồng cho hộ dân có nhà bị sập do ảnh hưởng bởi lốc xoáy

Theo đó, đoàn đã trao tiền hỗ trợ cho 3 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, mỗi hộ 80 triệu đồng; và 40 triệu cho mỗi hộ dân có nhà bị tốc mái. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đồng chí Hồ Thanh Thủy chia sẻ mất mát và động viên các hộ dân sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa, rà soát mức độ thiệt hại để kịp thời hỗ trợ theo đúng quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy (thứ 5 từ phải sang) đến thăm hỏi, động viên hộ dân bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy trên địa bàn phường Láng Tròn

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau, chiều 24-5, mưa giông, kèm theo lốc xoáy quét qua địa bàn các phường Láng Tròn, phường Giá Rai, xã An Trạch, xã Phước Long và xã Vĩnh Phước, gây thiệt hại 96 căn nhà (sập hoàn toàn 7 căn, tốc mái 89 căn). Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm đổ ngã nhiều trụ điện, cây xanh…

Lốc xoáy làm cây đổ ngã trên địa bàn xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau

TẤN THÁI