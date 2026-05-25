Đồng Nai xuất hiện mưa đá

Chiều 25-5, tại một số địa phương của TP Đồng Nai đã xuất hiện cơn mưa đá nhỏ "giải nhiệt" nắng nóng oi bức.

Mưa đá nhỏ xuất hiện ở TP Đồng Nai. Ảnh: NDCC

Chiều tối 25-5, ông Lê Ngọc Tiên, Chủ tịch UBND phường Trảng Bom, TP Đồng Nai xác nhận thông tin trên địa bàn vừa có một trận mưa đá nhỏ.



Mưa đá ở phường Trảng Dài, chiều 25-5. Ảnh: NDCC

Theo đó, cơn mưa xảy ra lúc hơn 17 giờ, khoảng 30 phút sau thì tạnh. Bước đầu, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về tài sản hay hoa màu.

Tình trạng mưa đá cũng xảy ra ở phường Trảng Dài, được người dân quay lại, chia sẻ lên mạng xã hội. Các viên đá có kích cỡ như hạt bắp và đây là trận mưa đá đầu tiên được ghi nhận tại TP Đồng Nai kể từ đầu năm đến nay.

Cảnh mưa đá ở Đồng Nai được người dân ghi lại

Theo các chuyên gia khí tượng, mưa đá tại Đồng Nai thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa, chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 5 hoặc từ tháng 8 đến tháng 10, khi có sự chuyển tiếp giữa mùa khô và mùa mưa, dễ hình thành các hiện tượng thời tiết cực đoan cục bộ.

PHÚ NGÂN