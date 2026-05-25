Chiều 25-5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ủy ban làm rõ hiệu quả mô hình tổ chức mới sau khi được kiện toàn thành ủy ban của Quốc hội; đánh giá việc hợp nhất các đầu mối dân nguyện và giám sát có tạo được sức mạnh tổng hợp hay chưa; đồng thời chỉ ra các điểm nghẽn về thẩm quyền, quy trình, nhân lực, dữ liệu và phối hợp liên thông...

Về công tác dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải vượt lên cách làm hành chính đơn thuần là tiếp nhận, phân loại, chuyển đơn, tổng hợp kiến nghị; cần làm rõ các vụ việc tồn đọng, kéo dài, nguyên nhân chậm giải quyết, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền và cơ chế theo dõi sau chuyển đơn.

Về hoạt động giám sát, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ủy ban làm rõ tiêu chí lựa chọn chuyên đề giám sát, lượng hóa kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát. Theo Chủ tịch Quốc hội, hiệu quả giám sát không nằm ở việc tổ chức nhiều đoàn kiểm tra trực tiếp, mà phải dựa trên kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu chung của quốc gia, các bộ, ngành và địa phương để phát hiện vấn đề.

Đối với các vấn đề dân sinh nóng như an toàn thực phẩm, hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, ủy ban cần xác định rõ cơ chế kết nối và tổng hợp thông tin để nâng cao hiệu quả giám sát.

Với 2 đề án lớn có ý nghĩa nền tảng cho cả nhiệm kỳ (đề án về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND và đề án định hướng trọng tâm giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI), Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ủy ban xác định tư duy giám sát mới: giám sát để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu lực quản trị và phục vụ phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phải là trụ cột trong hoạt động giám sát của Quốc hội; điều hòa, phối hợp hiệu quả với hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban khác; phân định rõ giữa giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hoạt động giám sát thường xuyên.

