Đồng Nai: Khởi tố 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 15-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam các bị can trong đường dây. Ảnh: CATĐN

Theo đó, thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án 1025H đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố liên quan. Đây là đường dây hoạt động có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, gồm nhiều đối tượng tham gia, với các phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài.

Ngày 13-3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành phá án. Kết quả, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Cơ quan công an làm việc với bị can Nguyễn Thị Hoài Thương

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHÚ NGÂN