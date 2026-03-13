Đề nghị thống nhất quy chuẩn kỹ thuật cho dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ

TPHCM đề nghị xem xét, cho ý kiến thống nhất về danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng cho dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

Ngày 13-3, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, TPHCM đã có công văn gửi Bộ Xây dựng đề nghị xem xét, cho ý kiến thống nhất về danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng cho dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

TPHCM đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ

Theo UBND TPHCM, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed nghiên cứu, đầu tư xây dựng theo hình thức đầu tư trực tiếp, theo quy định của Luật Đầu tư, tại quyết định ban hành ngày 5-12-2025.

Trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, nhà đầu tư đã đề xuất danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng cho dự án. Căn cứ các quy định hiện hành, UBND TPHCM đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến thống nhất đối với danh mục này, làm cơ sở để thành phố chấp thuận trước khi tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ có chiều dài khoảng 54km, vận tốc thiết kế tối đa 350km/giờ, đi qua 9 xã, phường trên địa bàn TPHCM. Điểm đầu của tuyến tại khu vực Bến Thành (phường Bến Thành) và điểm cuối tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ).

Dự án đã được động thổ vào ngày 19-12-2025. Khi đưa vào vận hành thương mại, dự kiến vào quý 4-2028, tuyến đường sắt này được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển giao thông vận tải quốc gia, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho TPHCM và khu vực Đông Nam bộ, thúc đẩy thương mại, du lịch, bất động sản và kinh tế biển.

QUỐC HÙNG