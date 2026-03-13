Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo bị tai nạn trên đường cao tốc

Ngày 13-3, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP Đà Nẵng kịp thời giải cứu một tài xế mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP Đà Nẵng giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo

Khoảng 10 giờ 10 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP Đà Nẵng nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường dẫn lối ra tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua địa phận xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe đầu kéo 29H-224.XX kéo theo sơ mi rơ moóc 92R-046.XX gặp nạn khiến tài xế bị mắc kẹt trong cabin.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Tại hiện trường, cửa cabin bị kẹt cứng, nhiều cấu kiện kim loại chèn ép khiến tài xế mắc kẹt trong không gian hẹp.

Lực lượng chức năng đưa người bị nạn ra ngoài

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực cùng các dụng cụ chuyên dụng để phá dỡ phần cabin, tạo lối tiếp cận nạn nhân, đồng thời bảo đảm an toàn cho nạn nhân trong suốt quá trình giải cứu. Tài xế được đưa ra ngoài an toàn, sau đó được lực lượng y tế sơ cứu ban đầu và chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PHẠM NGA