Đẩy nhanh tiến độ, đưa tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 vào khai thác

Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TPHCM, tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa tuyến chính dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 vào khai thác.

Nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây
Theo đó, UBND TPHCM và Ban QLDA 85 chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị liên quan tại dự án thành phần 2, 3 tập trung nguồn lực thi công; phối hợp hoàn thiện các thủ tục, tiến hành nghiệm thu và đưa tuyến chính đường cao tốc các dự án vào khai thác trước ngày 31-3.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư dự án thành phần 1 yêu cầu các nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết khối lượng công việc còn lại, có giải pháp xử lý đối với các đơn vị thi công không đảm bảo tiến độ, phấn đấu đưa tuyến chính vào khai thác trong quý 2-2026.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện, đưa vào khai thác tuyến kết nối T2 đồng bộ với dự án thành phần 2.

Đồng thời, Bộ Xây dựng yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban QLDA 85 chuẩn bị phương án tổ chức thu phí tạm, phù hợp với phương án tổ chức giao thông giai đoạn khai thác tạm được phê duyệt, không để thất thoát lãng phí.

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có trách nhiệm rà soát, kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình, đảm bảo đủ điều kiện để đưa vào khai thác, sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

MINH ANH

