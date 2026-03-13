TPHCM: 354 vụ tai nạn giao thông, 157 người chết từ đầu năm đến nay

Tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố xảy ra 354 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm 157 người chết và 200 người bị thương.

Chiều 13-3, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố 2 tháng đầu năm 2026 có nhiều chuyển biến, trong đó số người tử vong do tai nạn giao thông tiếp tục giảm so với cùng kỳ.

Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra nhiều nơi. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố xảy ra 354 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm 157 người chết và 200 người bị thương. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn tăng 18 vụ (tăng 16,12%), số người chết giảm 21 người (giảm 19,87%), trong khi số người bị thương tăng 50 người (tăng 69,02%).

Đến nay, trên địa bàn TPHCM không còn điểm đen tai nạn giao thông. Tuy nhiên hiện toàn thành phố còn 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông đường bộ. Trong đó, 5 điểm đã chuyển biến tốt, 9 điểm có chuyển biến nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn phức tạp, 8 điểm chưa có chuyển biến rõ rệt. Trên hệ thống đường sắt và đường thủy hiện không ghi nhận điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông.

Lĩnh vực vận tải hành khách công cộng tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng. Trong 2 tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TPHCM ước đạt 95,7 triệu lượt hành khách, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 15% kế hoạch năm. Trong đó, vận tải bằng xe buýt đạt khoảng 14,8 triệu lượt hành khách, tăng 1,3% so với cùng kỳ.

Đối với tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, sản lượng vận chuyển 2 tháng đầu năm ước đạt 3,75 triệu lượt hành khách, tăng 3,5% so với cùng kỳ và đạt 18,6% kế hoạch năm (20,1 triệu lượt hành khách).

Theo Sở Xây dựng TPHCM, kết quả này cho thấy hệ thống vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là metro, đang từng bước thu hút người dân sử dụng, góp phần giảm áp lực giao thông đô thị.

