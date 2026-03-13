TPHCM khẩn trương xây dựng tuyến metro kết nối sân bay Long Thành

UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao, tập trung tổ chức triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ.

Chiều 13-3, Văn phòng UBND TPHCM ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về tiến độ triển khai dự án metro số 2 (giai đoạn 2) đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm và dự án đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành. Đây là hai dự án hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần kết nối TPHCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

TPHCM gấp rút xây dựng tuyến metro kết nối sân bay Long Thành

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao, tập trung tổ chức triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra. Trong đó, dự án metro Bến Thành – Thủ Thiêm phải chuẩn bị các điều kiện để khởi công trước ngày 20-4.

UBND TPHCM cũng chỉ đạo cụ thể các mốc tiến độ thực hiện. Ngày 15-3 các đơn vị phải hoàn tất việc thành lập hội đồng thẩm định dự án đầu tư và lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế tổng thể (FEED).

Trước ngày 20-3, các cơ quan liên quan cần hoàn thiện báo cáo giữa kỳ, trình thẩm định và phê duyệt phương án tuyến, vị trí các công trình trên tuyến; phương án công nghệ; danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời hoàn tất các thủ tục liên quan đến cấp phép môi trường.

Đối với các bước tiếp theo, trước ngày 15-4, các đơn vị phải trình HĐND TPHCM thông qua danh mục quỹ đất thanh toán hợp đồng BT trong tháng 3-2026; đồng thời hoàn tất việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 15-4.

Theo UBND TPHCM, việc đẩy nhanh tiến độ hai dự án nhằm sớm hình thành tuyến giao thông kết nối hiệu quả giữa khu vực trung tâm thành phố với sân bay Long Thành, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và vùng Đông Nam Bộ.

QUỐC HÙNG