Đề xuất bỏ hàng loạt điều kiện đầu tư, kinh doanh bảo hiểm

Sáng 13-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp thứ 50, cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận báo cáo tại phiên họp

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, dự thảo luật đã sửa đổi tổng cộng 24 điều so với Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành. Dự thảo cắt giảm đáng kể điều kiện đầu tư kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Đơn cử, dự thảo bãi bỏ việc xác nhận của cơ quan quản lý của nước ngoài về việc doanh nghiệp nước ngoài không vi phạm quy định nghiêm trọng ở bản xứ; lược bỏ các điều kiện trước khi chính thức hoạt động; lược bỏ một số điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người quản lý, người kiểm soát; lược bỏ một số điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm, cấp phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới và cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; lược bỏ thủ tục chấp thuận phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, ngoại trừ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Đại biểu dự họp

Dự thảo luật cũng tháo gỡ một số khó khăn và vướng mắc khác cho doanh nghiệp. Theo đó, dự thảo lược bỏ thủ tục chấp thuận chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc/tổng giám đốc, chuyên gia tính toán ngay sau khi doanh nghiệp được cấp phép. Phạm vi hoạt động của đại lý bảo hiểm được mở rộng phạm vi hoạt động. Tuy nhiên, cá nhân đang làm đại lý bảo hiểm cho một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác.

Các ý kiến tại phiên họp ghi nhận, quy định dự kiến có tác động mạnh mẽ nhất đến kinh tế - xã hội chính là chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính, song còn băn khoăn về đề xuất xem xét, thông qua dự luật theo quy trình rút gọn ngay tại 1 kỳ họp (kỳ họp thứ 10 tới đây).

Đại biểu dự họp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy cho biết, dự thảo luật khá dài, có nhiều nội dung cần phải cân nhắc thêm. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đồng tình: “Đề nghị xem lại tính cấp thiết của việc ban hành luật theo thủ tục rút gọn, chẳng hạn các quy định về hợp đồng bảo hiểm”.

Tiếp thu các ý kiến, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đúng là có nhiều vấn đề cần điều chỉnh, sắp tới Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi toàn diện. Song, để đáp ứng những vấn đề cấp bách hiện nay thì vẫn cần sớm ban hành luật này.

ANH PHƯƠNG