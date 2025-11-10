Đề xuất cấm tiếp thị nhắm đến trẻ em dưới 16 tuổi trên mọi nền tảng

Chiều 10-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng bệnh. Nhiều đại biểu (ĐB) kiến nghị tăng cường các biện pháp phòng bệnh chủ động, kiểm soát chặt các yếu tố nguy cơ, đặc biệt trong môi trường học đường và đời sống tiêu dùng hiện đại.

Phiên họp Quốc hội chiều 10-11. Ảnh QUANG PHÚC

ĐB Phạm Trọng Nhân (TPHCM) bày tỏ lo ngại về tình trạng trẻ em hiện nay mắc bệnh béo phì, tim mạch, tiểu đường ngày càng sớm, trong bối cảnh thị trường tràn ngập thức ăn nhanh, đồ uống có đường và các sản phẩm siêu chế biến.

Từ thực trạng trên, ĐB đề xuất bổ sung vào dự luật nhiều quy định kiểm soát mạnh mẽ hơn, như: cấm tiếp thị nhắm đến trẻ em dưới 16 tuổi trên mọi nền tảng, cấm bán và quảng cáo thực phẩm có dán nhãn cảnh báo trong trường học, xây dựng ngưỡng về chất béo và đường trong thực phẩm, đồng thời giảm thuế cho các sản phẩm hữu cơ.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

“Trong khi chúng ta còn tranh luận về thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát, thì nhiều quốc gia đã tiến rất xa bằng các chính sách pháp lý rõ ràng như bắt buộc dán nhãn cảnh báo dinh dưỡng, cấm quảng cáo thực phẩm có hại cho trẻ em... Luật Phòng bệnh phải đủ mạnh để đi trước bệnh tật, phải là cam kết của Quốc hội đối với tương lai nòi giống của dân tộc" - ĐB Phạm Trọng Nhân nêu.

Trong khi đó, ĐB Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội) cho rằng, mặc dù hệ thống pháp luật hiện hành đã có quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia – những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng– nhưng vẫn còn thiếu một cơ chế kiểm soát toàn diện đối với nhóm sản phẩm làm gia tăng bệnh không lây nhiễm, như: thực phẩm chứa nhiều đường, muối, đồ ăn nhanh, thực phẩm siêu chế biến...

Để phòng bệnh hiệu quả, theo đại biểu không thể chỉ trông chờ vào các giải pháp thuế như thời gian qua, mà cần thiết lập chính sách tổng thể, đồng bộ và bền vững, hướng tới thay đổi cấu trúc của ngành công nghiệp thực phẩm và thúc đẩy nhận thức xã hội về tiêu dùng lành mạnh. “Chúng ta không thể tiếp tục chữa cháy bằng điều trị, khi mà các tác nhân gây bệnh hoàn toàn có thể dự phòng nhưng chưa được kiểm soát hiệu quả”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB cũng chỉ rõ lỗ hổng trong dự thảo Luật Phòng bệnh khi chưa có quy định cụ thể về dinh dưỡng học đường – một mắt xích then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ từ sớm. Bà dẫn chứng, nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp đã ban hành luật riêng về vấn đề này. Đặc biệt, Hàn Quốc cấm tuyệt đối bán thực phẩm không lành mạnh trong phạm vi 200m quanh trường học.

“Việt Nam cần luật hóa dinh dưỡng học đường, để trường học thực sự trở thành pháo đài đầu tiên trong công tác phòng bệnh – nơi hình thành một thế hệ khỏe mạnh, thông minh và hạnh phúc”, ĐB Trần Thị Nhị Hà phát biểu.

Các đại biểu dự họp chiều 10-11. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Trần Khánh Thu (Hưng Yên) đề nghị bổ sung chế độ cho người làm công tác phòng chống rối loạn tâm thần, đặc biệt ở cộng đồng và học đường.

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) và một số ĐB khác đề xuất đẩy mạnh truyền thông về phòng bệnh, tầm soát và điều trị sớm các bệnh ung thư, đột quỵ, bệnh lý bẩm sinh di truyền...

PHAN THẢO