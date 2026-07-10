Bão Bavi giảm 2 cấp, không còn là siêu bão

Sáng 10-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, siêu bão Bavi giảm xuống cấp 14, thấp hơn 2 cấp so với một ngày trước. Bão tiếp tục di chuyển lên phía Bắc, dự báo sẽ đổ bộ khu vực giữa hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang (Trung Quốc) vào đêm 11, rạng sáng 12-7.

Vị trí tâm bão Bavi lúc 9 giờ ngày 10-7 theo đồ họa của Z.E trên nền ảnh mây vệ tinh Himawari. Ảnh chụp lại màn hình

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 10-7, tâm bão Bavi ở vào khoảng 20,6 độ vĩ Bắc - 127,3 độ kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650km về phía Đông Nam và cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1.000km về phía Đông Nam.

So với bản tin ngày 9-7, cường độ bão đã giảm từ cấp 16 xuống cấp 14.

Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ và có xu hướng suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 2-3 ngày tới, bão Bavi tiếp tục dịch chuyển lên phía Bắc. So với các bản tin trước, vùng đổ bộ của bão được điều chỉnh dự báo lên khu vực giữa hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang (Trung Quốc). Thời điểm đổ bộ vào đêm 11 rạng, sáng 12-7, với cường độ cấp 10-12, giật cấp 14, sau đó tiếp tục suy yếu khi đi sâu vào đất liền.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục nhận định bão không vào Biển Đông. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn gây thời tiết xấu trên biển, nhất là khu vực Nam Biển Đông do gió Tây Nam mạnh lên. Theo đó, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

PHÚC HẬU