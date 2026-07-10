Xã hội

Điều tra nguyên nhân vụ cháy 8 tàu cá ở cảng Tam Quan

SGGPO

Sáng 10-7, UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo nhanh về vụ cháy tàu cá xảy ra tại cảng Tam Quan vào chiều tối 9-7.

Video: Hiện trường vụ hỏa hoạn, hàng loạt tàu cá bị thiêu rụi

Theo báo cáo, lúc 19 giờ 10 phút ngày 9-7, tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) xảy ra vụ cháy. Đến 22 giờ 40 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

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Nhiều tàu cá bị thiêu rụi

Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn làm 8 tàu cá đánh bắt xa bờ, có chiều dài từ 15,6 - 21,4m bị cháy. Trong đó, 6 tàu cháy hoàn toàn và 2 tàu cháy một phần.

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Cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục duy trì dập tàn lửa, không cho bùng phát trở lại

Theo UBND phường Hoài Nhơn Bắc, vụ cháy gây thiệt hại rất lớn đối với ngư dân. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, đám cháy bùng phát từ một tàu cá đang neo đậu tại khu D, cảng cá Tam Quan. Sau khi bị đứt dây neo, tàu trôi rồi cháy lan sang nhiều tàu cá khác.

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Hiện trường vụ hỏa hoạn vào đêm 9-7
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NGỌC OAI

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