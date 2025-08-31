Xã hội

Đề xuất chiến sĩ công an đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 7,5 triệu đồng

Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ quy định tăng các mức phạt tiền đối với nhiều hành vi vi phạm.

Dự thảo nghị định đã phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền xử lý vi phạm cho chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng

Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ năm 2025 (đang được Bộ Tư pháp thẩm định) điều chỉnh, bổ sung các hành vi vi phạm, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, và thẩm quyền xử phạt phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự thảo đơn giản hóa thủ tục hành chính và phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền cho chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.

Dự thảo cũng quy định chi tiết hơn về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và đang thực hiện, đối tượng bị xử phạt, cũng như việc thi hành các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động đường bộ; tăng cường xử phạt các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng đường bộ.

Theo đó, tăng các mức phạt tiền đối với nhiều hành vi vi phạm. Chẳng hạn, xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ mà không có văn bản chấp thuận, mức phạt đối với cá nhân đã tăng lên từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng và đối với tổ chức là từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Các hành vi như "thi công trên đường bộ đang khai thác không lắp thiết bị cảnh báo trên phương tiện, máy móc thi công" sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức.

Đối với cá nhân, mức phạt cho các hành vi như "không thanh toán tiền vé cho hành khách đã mua vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành" hoặc "không thực hiện đúng quy định về dán, thu hồi phù hiệu" trong dự thảo là từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền phạt tiền tối đa lên đến 37,5 triệu đồng, tăng đáng kể so với mức 5 triệu đồng như quy định hiện hành.

Chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền tối đa lên đến 7,5 triệu đồng, so với 500.000 đồng trước đây.

Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền phạt tiền tối đa lên đến 15 triệu đồng, so với 1,5 triệu đồng trước đây.

Trưởng công an cấp xã có quyền phạt tiền tối đa lên đến 37,5 triệu đồng, tăng đáng kể so với 2,5 triệu đồng của trưởng công an cấp xã/trưởng đồn công an trước đây.

Giám đốc công an cấp tỉnh có quyền phạt tiền tối đa lên đến 75 triệu đồng, so với 37,5 triệu đồng trước đây…

