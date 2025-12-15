Tập trung chuẩn bị, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội thống nhất nhận định về những thành tựu đạt được trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025. Theo Chủ tịch Quốc hội, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam đã được tổ chức bài bản, có chiều sâu, tạo hiệu ứng chính trị - xã hội tích cực, góp phần củng cố niềm tin và sự gắn bó của nhân dân đối với Quốc hội.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội dự họp

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm một số vấn đề, nhất là trong phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện; nâng cao chất lượng tham mưu trong bối cảnh yêu cầu mới ngày càng cao; khắc phục tình trạng chậm tiến độ ở một số nhiệm vụ; tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, đồng đều hơn.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu chấn chỉnh lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Trong đó, triển khai nghiêm Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư (về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị), coi đây là yêu cầu xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số gắn với cải tiến quy trình công việc; thực hiện nghiêm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận chỉ đạo, không để tồn đọng, kéo dài...

Đối với năm 2026, năm đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, nâng cao chất lượng thẩm tra; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật; tập trung giám sát chuyên đề có trọng tâm, hướng vào các lĩnh vực tác động rộng và sâu đến đời sống người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, nâng cao trách nhiệm giải trình của các bộ, ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội, hướng tới Quốc hội số; tiếp tục đổi mới công tác dân nguyện, tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực; chuẩn bị toàn diện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bảo đảm tiến độ, đúng quy định, đặc biệt về công tác nhân sự, đơn vị bầu cử, dữ liệu cử tri...

Quang cảnh phiên họp

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại địa phương, bảo đảm để Quốc hội khóa mới sớm ổn định tổ chức, bộ máy và hoạt động hiệu quả; triển khai nghiêm Nghị quyết số 57-NQ/TW (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) và phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”; yêu cầu sử dụng thống nhất, hiệu quả các hệ thống số, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng...

ANH PHƯƠNG