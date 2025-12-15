Cảnh báo nguy cơ mất an toàn khu vực vừa xảy ra sạt lở trên quốc lộ 6

Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, khu vực vừa xảy ra sạt lở làm 3 người tử vong trên quốc lộ 6 (đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ) vẫn có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến.

Rạng sáng 15-12, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ ba trong vụ sạt lở taluy dương xảy ra tại Km124+300, quốc lộ 6

Hiện Cục Đường bộ Việt Nam đã cử đoàn công tác đến hiện trường nghiên cứu đánh giá, lựa chọn giải pháp khắc phục phù hợp, đồng thời, chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I tổ chức theo dõi tình hình, bảo đảm giao thông, bố trí cảnh báo và có phương án phân luồng khi cần thiết.

Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình có người tử vong và bị thương. Trước mắt, doanh nghiệp quản lý dự án đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 20 triệu đồng để lo hậu sự.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực vừa xảy ra sự cố để các cơ quan, đơn vị liên quan có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Theo lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ I, ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở vào 14 giờ 38 phút ngày 14-12, đơn vị đã phối hợp với Công ty cổ phần Đường bộ 222 và các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Trong đêm 14-12 và rạng sáng 15-12, 3 máy xúc được huy động, làm việc liên tục để đào bới, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.

Đến 3 giờ 45 phút ngày 15-12, lực lượng cứu hộ đã đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường. Vụ sạt lở đã khiến 3 người thiệt mạng, gồm 2 công nhân đang thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến quốc lộ 6 của Công ty cổ phần Đường bộ 222 là ông Bùi Văn T. (sinh năm 1980) và ông Bùi Văn C. (sinh năm 1973); nạn nhân đi xe máy Phan Đức T. (sinh năm 1997, trú tại Mê Linh, Hà Nội).

Đến sáng sớm 15-12, giao thông qua khu vực sạt lở đã được khôi phục, các phương tiện lưu thông bình thường dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Công tác theo dõi, ứng trực tiếp tục được duy trì nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên tuyến.

BÍCH QUYÊN