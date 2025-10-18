Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng: Đảm bảo đời sống, giữ chân người lao động

Bộ Nội vụ vừa đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,2%, áp dụng từ ngày 1-1-2026. Mức tăng dao động từ 250.000-350.000 đồng/tháng tùy vùng. Đề xuất được kỳ vọng giúp người lao động (NLĐ) cải thiện thu nhập trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, để NLĐ thêm gắn bó với doanh nghiệp.

Tạo động lực cho NLĐ

Ngoài việc đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng, Bộ Nội vụ cũng đề xuất các mức lương tối thiểu giờ. Đây là bước điều chỉnh được kỳ vọng giúp NLĐ cải thiện thu nhập trong bối cảnh giá cả sinh hoạt ngày càng tăng, song cũng đặt ra thách thức cho doanh nghiệp về chi phí và năng lực cạnh tranh.

Sau giờ tăng ca chiều, anh Rah Lan Khum (công nhân Công ty THHH Fotai Việt Nam, phường Phú Lợi, TPHCM) ghé quán ăn bên đường tranh thủ ăn tô hủ tiếu chống đói. Anh Khum rời quê ở tỉnh Gia Lai vào TPHCM làm công nhân được hơn 1 năm, vợ con anh ở quê. Mỗi tháng nếu làm tăng ca đều, thu nhập của anh Khum được khoảng 14 triệu đồng, sau khi trừ chi phí thuê phòng trọ, tiền ăn, chi phí sinh hoạt, anh gửi về cho gia đình khoảng 10 triệu đồng. Khi nghe tin Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng, anh Khum vui mừng: “Nếu tăng lương thì tôi vui lắm. Vợ con ở quê cũng có thêm khoản tiền để tiết kiệm”. Còn bà Phan Thị Thủy (quê Nghệ An) đã làm công nhân ở tỉnh Bình Dương (trước đây) từ năm 1996. Mỗi ngày, bà Thủy đi làm từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ, thu nhập mỗi tháng khoảng 7,5 triệu đồng. Nếu tăng ca đến 20 giờ đêm, tiền lương có thể tăng lên 11 triệu đồng/tháng. Bà Thủy bày tỏ, nếu lương tối thiểu vùng tăng lên, đời sống của NLĐ sẽ được cải thiện.

Anh Nguyễn Ngọc Lợi, công nhân cơ khí tại khu công nghiệp Mỹ Xuân (TPHCM), cũng bày tỏ nhiều hy vọng về đợt điều chỉnh lương sắp tới. Anh Lợi năm nay 36 tuổi, đã có 10 năm làm việc trong ngành cơ khí. Là trụ cột trong gia đình, anh phải gánh trên vai chi phí sinh hoạt cho vợ và hai con nhỏ (một bé học tiểu học, một bé mới hơn 1 tuổi). Vợ anh ở nhà trông con, chưa có điều kiện đi làm vì con còn nhỏ và không có người gửi. Mức lương hiện tại của anh là hơn 10 triệu đồng/tháng, anh phải tăng ca liên tục mới đủ trang trải. Mỗi tháng tiền thuê nhà trọ là 1,8 triệu đồng, tiền ăn uống sinh hoạt gần 4 triệu đồng, chưa kể tiền học, tiền sữa cho con. Tháng nào con ốm hay phải đóng thêm tiền học là coi như không còn dư tiền. Khi nghe tin Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng thêm 7,2%, anh Lợi cho biết đó là niềm vui thực sự đối với NLĐ như anh. “Nếu lương tối thiểu tăng, doanh nghiệp chắc chắn sẽ điều chỉnh lại mặt bằng lương. Có thể chỉ thêm vài trăm ngàn đồng, nhưng với người công nhân như chúng tôi, đó là cả một khoản ý nghĩa, có thể mua cho con thùng sữa”, anh Lợi nói với giọng đầy vui mừng.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ ngày 1-1-2026, mức lương tối thiểu sẽ tăng 250.000-350.000 đồng/tháng (bình quân 7,2%) so với hiện hành. Cụ thể, vùng 1 là 5,31 triệu đồng/tháng, vùng 2 là 4,73 triệu đồng/tháng, vùng 3 là 4,14 triệu đồng/tháng, vùng 4 là 3,7 triệu đồng/tháng. Mức lương tối thiểu giờ gồm: vùng 1 là 25.500 đồng/giờ, vùng 2 là 22.700 đồng/giờ, vùng 3 là 20.000 đồng/giờ, vùng 4 là 17.800 đồng/giờ.

Mong có chính sách hỗ trợ song hành

Bày tỏ ủng hộ tăng lương tối thiểu vùng, ông Phạm Quang Anh, Công ty TNHH May mặc Dony (xã Vĩnh Lộc, TPHCM), cho rằng việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là phù hợp, giúp đảm bảo đời sống NLĐ ở những khu vực còn khó khăn, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng cao. Ông Phạm Quang Anh đánh giá, việc tăng lương tối thiểu vùng không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp, bởi hiện nay doanh nghiệp đã trả lương cho NLĐ cao hơn nhiều lần so với lương cơ sở. Hiện doanh nghiệp trả lương theo năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, nên nếu doanh nghiệp có doanh thu tốt, công nhân làm việc năng suất thì thu nhập sẽ tăng theo.

Cùng nhận định cần thiết tăng lương tối thiểu vùng, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Tổng Giám đốc Nội chính, Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (khu công nghiệp Đồng An 2, phường Bình Dương, TPHCM), cho rằng, điều này thể hiện sự đồng hành giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, theo ông Tâm, việc tăng lương tối thiểu vùng cũng đặt ra không ít thách thức cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng xuất khẩu - có chi phí nhân công chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Mức tăng 7,2% tương đương khoảng 250.000-350.000 đồng/tháng đối với mỗi NLĐ sẽ tạo áp lực đáng kể lên chi phí hoạt động, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều biến động về đơn hàng, tỷ giá, lãi suất và giá nguyên liệu đầu vào.

Đại diện nhiều doanh nghiệp ủng hộ chủ trương điều chỉnh lương tối thiểu. Song, Nhà nước cần có các giải pháp hỗ trợ song hành, như ưu đãi thuế, tiếp cận tín dụng thuận lợi, giảm chi phí đầu vào và thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính. Theo ông Nguyễn Ngọc Tâm, những chính sách này sẽ giúp doanh nghiệp có đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương, đảm bảo đời sống NLĐ và duy trì năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Ông Lê Duy Thặng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần LDT (khu công nghiệp Đông Xuyên, TPHCM), kiến nghị Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ đồng bộ trong giai đoạn chuyển tiếp, như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, giãn lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm xã hội và mở rộng tín dụng ưu đãi để doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư đổi mới công nghệ. Ông Thặng cho rằng, tăng lương tối thiểu vùng là cần thiết nhưng phải song hành cùng chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp giữ vững năng lực cạnh tranh, NLĐ được cải thiện thu nhập và nền kinh tế phát triển bền vững.

TS TRẦN QUANG THẮNG, Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TPHCM: Tăng lương giúp doanh nghiệp cạnh tranh nhân sự tốt hơn Việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2026 là một bước điều chỉnh quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo. NLĐ có thu nhập cao hơn sẽ có tinh thần phấn chấn, gắn bó với doanh nghiệp hơn. Việc điều chỉnh kịp thời sẽ giúp tăng niềm tin xã hội, giảm xung đột lao động và thúc đẩy ổn định xã hội. Đối với NLĐ, mức tăng này dù chưa lớn nhưng vẫn giúp họ trang trải thêm chi phí sinh hoạt, đặc biệt ở đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội. Đối với doanh nghiệp, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ hoặc mới phục hồi sau dịch Covid-19, mức tăng 7,2% có thể gây khó khăn. Doanh nghiệp buộc phải nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ để duy trì hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tăng lương giúp doanh nghiệp cạnh tranh nhân sự tốt hơn trong thị trường lao động.

Bà ĐẶNG THỊ KIM CHI, Tổ phó Tổ Công tác quản lý địa bàn số 4 (Liên đoàn Lao động TPHCM): Bảo vệ quyền lợi, chăm lo tốt hơn cho NLĐ Việc Chính phủ dự kiến điều chỉnh mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1-1-2026 là một tin vui lớn đối với đội ngũ cán bộ công đoàn và toàn thể NLĐ. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của NLĐ trong phục hồi và phát triển kinh tế, mà còn là kết quả của quá trình kiên trì tham mưu, đối thoại và đề xuất chính sách của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong suốt thời gian qua. Việc tăng lương tối thiểu vùng tuy chưa thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, nhưng mang ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đối với đời sống NLĐ. Ở góc độ những người làm công tác công đoàn, chúng tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, giải thích, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định, đồng thời tiếp tục bảo vệ quyền lợi, chăm lo tốt hơn nữa cho đoàn viên và NLĐ.

Bà NGUYỄN THỊ HÒA, công nhân Khu công nghiệp Phú Mỹ (phường Phú Mỹ, TPHCM): Thu nhập hiện tại của tôi khoảng 7,5-8 triệu đồng/tháng, bao gồm tiền tăng ca. Tiền thuê trọ 2 triệu đồng, tiền ăn cho ba người hết gần 3 triệu đồng, chưa kể con nhỏ học mẫu giáo tư mất hơn 1,5 triệu đồng, cuối tháng gần như không dư gì cả. Nghe tin đề xuất tăng lương tối thiểu vùng thêm 7,2%, tôi phấn khởi lắm. Mong sao lương tăng nhưng giá điện, nước, thực phẩm đừng tăng theo, chứ lương chưa kịp tăng mà giá đã tăng thì cũng như cũ thôi.

