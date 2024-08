Đề xuất thêm nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng

Theo Bộ GTVT, hiện hệ thống thu phí ETC trên toàn quốc đã đưa vào hoạt động đồng bộ đáp ứng tiến độ, chất lượng. Các trạm thu phí đường bộ đã áp dụng thu phí ETC tại toàn bộ các làn, chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp/chiều xe chạy; tại các tuyến cao tốc tổ chức thu phí ETC hoàn toàn.

Toàn bộ 162 trạm thu phí trên toàn quốc (trong đó 72 trạm thu phí do Bộ GTVT quản lý, 61 trạm thu phí do địa phương quản lý và 29 trạm thu phí do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý) hiện có tổng số 925 làn thu phí đã được đầu tư, lắp đặt hoàn thiện thiết bị thu phí ETC.

Số lượng các phương tiện dán thẻ, mở tài khoản thu phí tham gia dịch vụ đạt trên 96% tổng số lượng phương tiện trên cả nước (trên 5,6 triệu phương tiện đã dán thẻ tham gia dịch vụ), số lượng giao dịch thông qua hệ thống thu phí ETC chiếm tới 95% tổng số giao dịch qua các trạm thu phí trên toàn quốc).

Bộ GTVT cũng cho biết, kể từ khi triển khai đến nay đã có trên 1 tỷ lượt xe giao dịch thông qua hệ thống thu phí ETC.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm, hệ thống thu phí ETC mới chỉ phục vụ việc thanh toán phí dịch vụ sử dụng đường bộ nên chưa tạo được sự thuận lợi tối đa cho người sử dụng, chưa phát huy được hết hiệu quả của tài khoản giao thông và hiệu quả đầu tư của hệ thống.

Việc mở rộng thêm các dịch vụ mới trên nền tảng của hệ thống thu phí ETC sẽ giúp người dân, chủ phương tiện giao thông chỉ cần sử dụng duy nhất một tài khoản thu phí để chi trả cho nhiều dịch vụ.

Việc mở rộng dịch vụ trên nền tảng của thu phí ETC sẽ tận dụng nền tảng, hệ thống sẵn có, không phải đầu tư mới một số hệ thống tương tự, tiết kiệm cho người dân, chi phí xã hội đồng thời nâng cao hiệu quả của các dự án thu phí ETC.

Để triển khai mở rộng các dịch khác trên nền tảng hệ thống thu phí ETC, Bộ GTVT đề xuất quy định 2 hình thức nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử.

Trường hợp thứ nhất, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ trên cơ sở kế thừa quy định về nhà cung cấp dịch vụ thu phí hiện hành, cho phép cung cấp thêm một số dịch vụ trên cơ sở được bộ chấp thuận.

Trường hợp thứ 2, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán giao thông đường bộ là đơn vị mới, cung cấp các dịch vụ không do bộ quản lý. Điều này sẽ hạn chế được sự độc quyền trong cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử, phân định rõ phạm vi quản lý của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với việc thanh toán cho các dịch vụ khác qua hệ thống thanh toán điện tử giao thông (trên nền tảng hệ thống thu phí ETC), Bộ GTVT đề xuất quy định riêng về thanh toán dịch vụ sử dụng đường bộ và thanh toán cho các dịch vụ khác (các dịch vụ thanh toán điện tử giao thông, trừ dịch vụ sử dụng đường bộ).

BÍCH QUYÊN