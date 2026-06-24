Hành trình “kết những mối dây” hội họa

Sau 3 năm liên tiếp tổ chức triển lãm với các chủ đề Tìm một mối dây, Thắt một mối dây và mới nhất là Kết một mối dây, nhóm Gấp Đôi đang cho thấy một cách đi riêng của các họa sĩ trẻ: đồng hành sau khi rời giảng đường mỹ thuật, cùng tiếp cận công chúng và thị trường nghệ thuật, nhưng vẫn giữ được tiếng nói sáng tạo độc lập của mỗi cá nhân.

Đồng hành trên con đường nghệ thuật

Triển lãm Kết một mối dây của nhóm Gấp Đôi đang diễn ra tại Hội Mỹ thuật TPHCM (số 218A, đường Pasteur, phường Xuân Hòa, TPHCM) giới thiệu sáng tác của 7 họa sĩ gồm: Nguyễn Hồ An, Vũ Duy Hoàng, Tô Bảo Ân, Trần Phương Thùy An, Quế Hương, Trần Tuấn Anh và Trần Ngọc Nhật.

Khách tham quan triển lãm Kết một mối dây. ẢNH: BTC

Nếu Tìm một mối dây năm 2023 là cuộc hội ngộ của những người bạn từng chung mái trường mỹ thuật, thì Thắt một mối dây năm 2024 là bước tiếp nối để khẳng định lựa chọn gắn bó với nghệ thuật. Và đến Kết một mối dây, hành trình ấy đã vượt qua câu chuyện về tình đồng môn để chuyển tải một thực tế của đời sống mỹ thuật hiện nay: con đường để họa sĩ trẻ sống được với nghề chưa bao giờ dễ dàng.

Đến với nghệ thuật, bên cạnh sáng tác, các họa sĩ trẻ còn phải tự tìm kiếm không gian trưng bày, xây dựng mạng lưới công chúng, kết nối nhà sưu tập và từng bước định vị phong cách cá nhân giữa một thị trường nghệ thuật còn nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, việc hình thành những nhóm sáng tác như Gấp Đôi trở thành một cách để các nghệ sĩ hỗ trợ nhau, cùng chia sẻ cơ hội và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Họa sĩ Tô Bảo Ân cho biết, sau 3 kỳ triển lãm, điều thay đổi rõ nhất không nằm ở việc nhóm đông hơn hay hoạt động chuyên nghiệp hơn, mà là sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa các thành viên với nghệ thuật và với chính hành trình sáng tác của mình. “Đó không còn là sự gặp gỡ, tìm tòi hay thể nghiệm đơn thuần nữa, mà trở thành một hành trình đào sâu những cảm xúc và chiêm nghiệm của bản thân để tìm cho mình những hướng đi riêng trong sáng tác”, họa sĩ Tô Bảo Ân chia sẻ.

Đó cũng chính là chất đặc thù của Gấp Đôi, cùng một nhóm, cùng hành trình nhưng không tìm cách tạo ra một phong cách chung. Ngược lại, mỗi người tiếp tục theo đuổi con đường riêng, người lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, người quan sát đời sống đô thị, có họa sĩ lại nhấn mạnh những suy tư về môi trường và cả những tìm kiếm mang tính nội tâm, chiêm nghiệm.

Bước gần hơn với đời sống đương đại

Triển lãm Kết một mối dây đã cho thấy một chuyển động đáng chú ý của lớp họa sĩ trẻ hiện nay: thay vì theo đuổi những diễn ngôn học thuật khó tiếp cận, nhiều người lựa chọn bắt đầu từ những vấn đề gần gũi với đời sống đương đại. Trong không gian triển lãm, bên cạnh những tác phẩm gợi nhớ vốn văn hóa dân tộc và mỹ cảm Á Đông, còn có không ít tác phẩm phản ánh những lát cắt của nhịp sống đô thị, các suy tư về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, hay những chiêm nghiệm cá nhân về niềm tin, hy vọng và sự trưởng thành.

Theo họa sĩ Tô Bảo Ân, những mối quan tâm ấy phản ánh tâm thế của nghệ sĩ trẻ trước những biến đổi của xã hội hôm nay. Không dừng ở những phản ứng bị động với cuộc sống, họa sĩ đang chủ động ghi nhận, suy ngẫm và đối thoại với các thay đổi đang diễn ra quanh mình. “Cuộc sống là nguồn chất liệu vô hạn cho sáng tạo. Khi nghệ sĩ xem mình là một phần của những đổi thay đó, tác phẩm cũng có cơ hội trở thành một thực thể sống động, có khả năng tương tác với khán giả”, họa sĩ Tô Bảo Ân thổ lộ. Thực tế, đây cũng là điều tạo nên sức hút của triển lãm đối với công chúng trẻ. Không ít người tìm thấy trong các tác phẩm những câu chuyện quen thuộc của chính mình thay vì cảm giác xa cách thường thấy khi tiếp cận nghệ thuật đương đại.

Tham quan triển lãm, chị Đặng Thị Ngọc Minh (32 tuổi, nhân viên truyền thông, ngụ phường Xóm Chiếu, TPHCM) cho biết, điều chị thích ở các tác phẩm là sự gần gũi và đa dạng của các nghệ sĩ. “Mỗi người theo một hướng khác nhau nhưng khi đặt chung trong một triển lãm lại tạo thành một cuộc đối thoại nhiều lớp về đời sống hiện nay”, chị nhận xét.

Sau 3 cuộc triển lãm liên tiếp, điều nhóm Gấp Đôi tạo dựng được có lẽ không chỉ là một không gian giới thiệu tác phẩm. Đó còn là câu chuyện về sự đồng hành của những người trẻ trên con đường nghệ thuật, nơi tình bạn, sự chia sẻ nghề nghiệp và khát vọng sáng tạo trở thành những “mối dây” giúp họ bền bỉ đi tiếp với hội họa. Những mối dây ấy gắn kết các họa sĩ, góp phần đưa hội họa đương đại đến gần hơn với người xem hôm nay.

THIÊN BÌNH