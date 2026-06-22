Thiếu kênh lan tỏa âm nhạc thiếu nhi

Âm nhạc thiếu nhi những năm gần đây không thiếu các sáng tác mới có chất lượng cả về nội dung lẫn nghệ thuật. Tuy nhiên, việc đưa các tác phẩm này đến với các em thiếu nhi hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là khi chưa có một hệ thống xuyên suốt từ sáng tác, quảng bá đến phổ biến.

Một tiết mục biểu diễn trong Liên hoan văn nghệ thiếu nhi tại Nhà Thiếu nhi TPHCM. ẢNH: THÚY BÌNH

Nhiều sáng tác mới

Trẻ em ngày nay tiếp xúc sớm với điện thoại thông minh, mạng xã hội, video ngắn và nhiều sản phẩm giải trí trực tuyến. Vì vậy, âm nhạc thiếu nhi không chỉ mang tính giải trí mà còn góp phần hình thành cảm xúc, thẩm mỹ, nuôi dưỡng tình yêu gia đình, quê hương, ý thức sống đẹp và trách nhiệm với cộng đồng.

Cũng vì thế, thời gian qua, nhiều nhạc sĩ đã quan tâm hơn đến dòng nhạc này, tìm tòi cách thể hiện mới để phù hợp với khán giả nhỏ tuổi. Tiêu biểu như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với “gia tài” 300 bài hát thiếu nhi được anh tập trung thực hiện trong nhiều năm.

Cùng với nỗ lực của các cá nhân, Hội Âm nhạc TPHCM cũng tổ chức nhiều cuộc vận động sáng tác ca khúc thiếu nhi, tuổi hồng, thu hút sự tham gia của nhiều nhạc sĩ. Hàng trăm tác phẩm mới ra đời, tập trung vào các chủ đề như tình yêu quê hương đất nước, gia đình, trường học, bảo vệ môi trường, lòng biết ơn, sự sẻ chia và tình yêu thương. Các ca khúc mới cũng có sự đa dạng về màu sắc âm nhạc, từ âm hưởng dân ca, truyền thống đến những sáng tác có tiết tấu hiện đại, gần gũi với thói quen thưởng thức của trẻ em hôm nay.

Ngoài ra, trong nỗ lực đưa các tác phẩm đến với khán giả nhỏ tuổi, Hội Âm nhạc TPHCM đã tổ chức Thư viện âm nhạc thiếu nhi trên nền tảng YouTube với hơn 300 ca khúc được dàn dựng, quay hình, thực hiện bản thu hoàn chỉnh và cho phép sử dụng miễn phí trong các hoạt động phù hợp.

Thư viện nhạc số trên đã giúp giáo viên, phụ huynh, các đơn vị biểu diễn và đội nhóm thiếu nhi có thêm nguồn tác phẩm mới để sử dụng.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM, chia sẻ: “Thư viện âm nhạc thiếu nhi được xây dựng nhằm phục vụ cộng đồng, không mang mục đích thương mại. Tuy nhiên, trường hợp khai thác thương mại (biểu diễn bán vé, sử dụng trên nền tảng số có doanh thu…) thì cần trao đổi cụ thể với hội để bảo đảm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Sớm có cơ chế để lan tỏa

Tuy nhiên, Thư viện âm nhạc cho thiếu nhi của Hội Âm nhạc TPHCM vẫn chỉ là một đốm sáng nhỏ bé. Việc lan tỏa các sáng tác mới đến với khán giả thiếu nhi hiện còn nhiều hạn chế. Từ việc cần có thêm những tác phẩm hay, thu hút các em đến việc kết nối giữa sáng tác, truyền thông, biểu diễn, giáo dục và các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Nhạc sĩ Trương Quang Lục, một trong những nhạc sĩ có nhiều năm sáng tác cho thiếu nhi, cho biết, sáng tác cho thiếu nhi không đơn giản như nhiều người nghĩ, bởi vừa yêu cầu tính trong sáng, vừa nắm bắt tâm sinh lý, cảm nhận của các em.

“Ca khúc thiếu nhi phải có âm hình giai điệu đẹp, hay, hấp dẫn, tốt nhất là mang âm hưởng dân tộc, được phát triển, nâng cao, có tiết tấu tươi vui, phù hợp với tuổi nhỏ. Nội dung cần dễ hiểu, dễ cảm thụ, nhưng không quá đơn điệu, thô sơ, vì các em nhỏ ngày nay khá hiểu biết và nhạy cảm hơn chúng ta ngày xưa nhiều”, nhạc sĩ Trương Quang Lục chia sẻ.

Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM, cũng đặt vấn đề về sự đa dạng của âm nhạc dành cho trẻ em: “Âm nhạc mới viết cho thiếu nhi hiện chủ yếu vẫn là các ca khúc. Các loại hình khác như nhạc không lời để các em học nhạc cụ, nhạc đồng ca, nhạc kịch, cải lương, ca cổ… gần như vắng bóng”.

Từ thực tế này, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh nhận định: “Sáng tác cho thiếu nhi dù nhiều nhưng tác phẩm thực sự hấp dẫn, đọng lại trong người nghe lại rất ít. Về sáng tác thì xuất hiện tình trạng người nổi tiếng dễ bị lặp lại chính mình, người mới lại ít sáng tác, nếu có thì cũng sáng tác theo đơn đặt hàng. Việc phổ biến cũng nhiều trắc trở khi các trường học, nhà thiếu nhi ngại dùng tác phẩm mới, chỉ dùng những bài hát cũ nên thiếu hấp dẫn khán giả trẻ…

Hiện Hội Âm nhạc TPHCM đang đề xuất các cơ quan, ban ngành chức năng TPHCM sớm có cơ chế, chính sách, chiến lược cụ thể mang tính dài hơi để đưa âm nhạc thiếu nhi lan tỏa trong đời sống xã hội”.

Theo các nhạc sĩ, âm nhạc thiếu nhi cần được đầu tư đồng bộ, từ khâu sáng tác đến phổ biến, để những tác phẩm có giá trị thực sự đến với các em. Khi có sự phối hợp giữa nhạc sĩ, nhà trường, đơn vị văn hóa và cơ chế hỗ trợ phù hợp, các ca khúc mới sẽ có cơ hội được sử dụng rộng rãi, góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh và đa dạng cho trẻ em.

THÚY BÌNH