Xã hội

Đêm 2-7 đến ngày 3-7: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

SGGPO

Sáng 1-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về khu vực đặc khu Hoàng Sa và có khả năng mạnh lên thành bão.

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Mô hình dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (có xác suất cao mạnh lên thành bão số 1) do Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật sáng 1-7

Theo dự báo, sáng 1-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc và 118,5 độ Kinh Đông. Trong đêm 2-7 đến ngày 3-7, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 trên Biển Đông trong năm 2026.

Có khoảng 70% khả năng vào ngày 4-7, áp thấp nhiệt đới (hoặc bão) sẽ di chuyển vào vịnh Bắc bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển ở Đông Bắc bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm trong những ngày tới.

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Từ khóa

Áp thấp nhiệt đới Biển Đông Bão số 1 Vịnh Bắc bộ

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