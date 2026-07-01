Vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới

Ngày 1-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới. Cùng thời điểm, Bắc bộ tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Vị trí vùng áp thấp lúc 5 giờ ngày 1-7. Ảnh chụp màn hình theo dõi mây vệ tinh trên nền tảng Z.E

Rạng sáng 1-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia liên tiếp phát bản tin cảnh báo về vùng áp thấp trên Biển Đông, gió mạnh trên biển và mưa lớn ở Bắc bộ.

Lúc 1 giờ ngày 1-7, tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/giờ và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, cùng vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m, biển động.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Trong ngày và đêm 1-7, vịnh Bắc bộ, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển này có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, đêm 30-6 và rạng sáng 1-7, khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 30-6 đến rạng sáng 1-7 có nơi vượt 150mm.

Từ sáng đến đêm 1-7, vùng núi, trung du Bắc bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ ngày 2-7, mưa lớn ở Bắc bộ có xu hướng giảm dần.

Trong ngày và đêm 1-7, các khu vực khác ở Bắc bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 70mm. Chiều và tối cùng ngày, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tin liên quan Áp thấp gần Philippines có khả năng mạnh lên khi vào Biển Đông

PHÚC VĂN