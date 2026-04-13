Xã hội

Bút Sài Gòn

Tính toán... “khôn ngoan”

SGGP

- Ông biết không, người ta sợ đủ thứ bệnh, vậy mà lại có kẻ bỏ tiền ra để... mắc bệnh tâm thần!

- Ờ, nghe nói “giá thị trường” cũng không rẻ. Mà cũng phải thôi, loại bệnh án đó trị xong là hết án, khỏe re!

- Khỏe re cái nỗi gì! Công an vừa lật ra cả đường dây, từ thầy thuốc ký giấy tới bệnh nhân hờ, giờ đều đang được... chăm sóc tại một nơi khác, kiên cố hơn nhiều!

- Ủa, vô đó rồi có được cấp giấy tờ gì không?

- Có chớ, kết luận giám định đàng hoàng, có con dấu đỏ hẳn hoi, lại hoàn toàn miễn phí, khỏi cần chạy chọt.

- Bỏ tiền chạy giấy tâm thần tưởng thoát án, cuối cùng lại rước tội vô thân. Tính toán “khôn ngoan” quá mà!

