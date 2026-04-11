Xã hội

Bút Sài Gòn

Suy nghĩ không chín chắn

SGGP

- Theo ông, làm sếp cần giữ mình thế nào trước lòng tham, đừng để đồng tiền dắt mũi rồi sa chân vào vòng lao lý vì tội nhận hối lộ?

- Thực ra bí quyết cũng đơn giản lắm, chỉ cần mình luôn... suy nghĩ cho chín chắn là xong!

- Nghe ông nói sao mà thấy nhẹ hều vậy? Kinh nghiệm ở đâu ra mà nghe có vẻ dễ ăn quá vậy ông bạn?

- Thì tui vừa đọc báo tường thuật phiên tòa xong chớ đâu. Nói lời sau cùng tại tòa, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng thừa nhận sai phạm khi cầm 200.000 USD. Ông ấy bày tỏ hối hận, thấy xấu hổ vì đã "nhận tiền trong giây phút suy nghĩ không chín chắn".

- Chà! Cầm cả xấp tiền "khủng" mà bảo là chỉ vì "suy nghĩ không chín chắn trong giây lát"... Nghe sao mà thấy cái sự hồn nhiên này nó... lạ lùng quá!

ĐỜ MI PHO

