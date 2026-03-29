Từ một nghiên cứu

- Một nghiên cứu “đột phá” của Viện Nhi khoa cho thấy, trẻ sơ sinh có thể phản ứng với tiếng sột soạt của túi khoai tây chiên chỉ sau 3 tuần chào đời. Theo The Onion, các bé không chỉ giật mình mà còn đặc biệt nhạy với túi cỡ lớn, một dấu hiệu sớm cho thấy năng lực nhận biết đâu là thứ đáng chú ý trong đời sống hiện đại.

- Nhóm nghiên cứu cho rằng đây là phản xạ bẩm sinh, giúp con người đưa tay ra và tiết nước bọt khi đồ ăn vặt xuất hiện ở gần. Đáng chú ý, trẻ em Bắc Mỹ được cho là có thể phân biệt tới 15 hương vị khoai tây chiên trước sinh nhật đầu tiên, thêm một bằng chứng rằng khẩu vị công nghiệp đã kịp bén rễ từ rất sớm.

- Thông tin này hẳn sẽ làm nhiều phụ huynh yên lòng: hóa ra cho con làm quen sớm với vị mặn, béo, giòn cũng không hẳn là đi ngược khoa học. Về phía thị trường, chắc cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra một nhóm khách hàng tiềm năng đang nằm ngay trong nôi.

- Còn các khuyến cáo về dinh dưỡng lành mạnh, có lẽ vẫn sẽ được nhắc lại sau, khi phân khúc snack cho trẻ chưa mọc đủ răng... kịp phát triển xong.

THẢO AN