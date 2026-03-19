- Dạo này, tôi đổ xăng đi làm mà rát hết cả túi ông à.
- Hãy như tôi! Cứ buýt đi làm, khỏe re.

- Đồng nghiệp cũng rủ chuyển qua đi metro, xe buýt, nhưng tôi thấy còn bất tiện, phải bắt 2-3 tuyến mới tới nơi.

- Tôi khác chi ông, mỗi ngày 2 tuyến đi, 2 tuyến về. Vừa “tạm biệt” nỗi lo nhấp nhổm theo giá xăng dầu, vừa lên xe ngồi êm re, có máy lạnh, có thời gian nghỉ ngơi, lướt mạng, khỏi lo bon chen kẹt xe, hết sợ mưa sợ nắng.

- Nếu tiện như ông nói sao nhà nhà vẫn đi xe cá nhân?

- Đó là ông chưa biết hết thôi, mỗi người một nhu cầu, dân văn phòng, sinh viên chuyển qua đi xe buýt với metro nhiều lắm, lượng khách tăng rõ rệt.

- Nhưng tôi thấy vẫn còn lằng nhằng một số thứ như: ga, trạm chưa thuận tiện, bến bãi gửi xe cá nhân còn ít…

- Chỉ cần mình thay đổi góc nhìn một chút, khéo sắp xếp từ từ cũng ổn thôi.

- Vấn đề là các đơn vị quản lý cần lo nghĩ đến những bất cập của hành khách để cải thiện các khâu phục vụ kèm theo, như tăng chuyến nối toa, mở rộng bến bãi giữ xe máy cho người đi phương tiện công cộng, hoặc đặt thêm xe đạp xanh tại các ga, trạm…

- Dĩ nhiên, về lâu dài phải phát triển giao thông công cộng hiện đại, tăng tiện lợi cho người dân chứ. Nhưng khởi sự, mình nên có cái nhìn cởi mở để người ta có cơ hội phục vụ mình tốt hơn ông à.

- Đồng ý với ông, từ tuần sau, tôi sẽ thử… cho nhau cơ hội!

CÔ TÁM

Tin cùng chuyên mục

