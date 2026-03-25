Biện pháp cần thiết

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm vừa thông báo thu hồi toàn bộ thực phẩm đang lưu hành trên thị trường, đồng thời khuyến cáo người dân tạm thời ngừng ăn bất cứ thứ gì cho đến khi có thông báo mới. Thông báo cũng đề nghị người dân loại bỏ ngay các thực phẩm đang có trong nhà, từ rau, thịt, đồ hộp đến thực phẩm chế biến.

Theo cơ quan này, quyết định được đưa ra sau khi hàng loạt sản phẩm liên tiếp bị cảnh báo do nguy cơ nhiễm khuẩn, chứa chất độc hại hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe. The Onion đã dẫn lời đại diện cơ quan này: “Sau khi xem xét tình hình, chúng tôi nhận thấy cách duy nhất để bảo đảm an toàn tuyệt đối là người dân không nên tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm nào”, vì “không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro tiềm ẩn”. Các chuyên gia thừa nhận biện pháp này có thể gây ra một số bất tiện nhất định trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng, biết sao được, tất cả vì sức khỏe cộng đồng!!!

THẢO AN