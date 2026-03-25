Biện pháp cần thiết

Theo cơ quan này, quyết định được đưa ra sau khi hàng loạt sản phẩm liên tiếp bị cảnh báo do nguy cơ nhiễm khuẩn, chứa chất độc hại hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe. The Onion đã dẫn lời đại diện cơ quan này: “Sau khi xem xét tình hình, chúng tôi nhận thấy cách duy nhất để bảo đảm an toàn tuyệt đối là người dân không nên tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm nào”, vì “không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro tiềm ẩn”. Các chuyên gia thừa nhận biện pháp này có thể gây ra một số bất tiện nhất định trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng, biết sao được, tất cả vì sức khỏe cộng đồng!!!