Xã hội

Bút Sài Gòn

Lên trời… chơi ngông

SGGP

​- Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) hôm qua phải "đứng hình" hết mấy giờ, máy bay không thể hạ cánh vì… một vật thể bay xăm xăm phi vào vùng cấm.

- Chẳng lẽ thú chơi flycam đang bay… quá tầm kiểm soát? Chỉ vì sở thích "sống ảo" của một người mà khiến hàng ngàn hành khách phải trễ giờ.

​- Quy định sờ sờ ra đó, vậy mà vẫn có người vô tư thả thiết bị bay ngay vào hành lang an toàn bay. Dù thiếu hiểu biết hay phớt lờ luật pháp thì cũng phải mời “lên phường” xử lý nghiêm.

- Chính xác. ​Quản lý mấy cái thiết bị bay này phải gắt như quản lý vũ khí, súng ống vậy đó, không thể "thả rông” được. An ninh bầu trời đâu phải chuyện nhỏ.

- Cơ quan chức năng cần truy tới cùng, xử lý đủ răn đe để bớt cái cảnh chơi ngông... trên trời.

HAI GAI

