Xã hội

Bút Sài Gòn

Đường tắt hóa… đường vòng

SGGP

Tại giải Marathon Paris vừa qua, một vận động viên tên Quentin đã khiến giới thể thao "ngã ngửa" khi cán đích với thành tích 11 giờ 34 phút. Trên tờ Le Gorafi, anh cay đắng thú nhận: Tôi lén đi metro, nhưng lại bị kẹt 35 phút ở cổng quay ga Madeleine. Rồi đứng chờ trên sân ga hơn một tiếng.

- Chắc anh sốt ruột lắm?

- Sao không? Vì thế tôi liều mạng chuyển sang tàu RER A. Lại chôn chân một tiếng đồng hồ trong đám đông. Thấy tàu mà không chen vào nổi.

- Anh không kiểm tra lịch trình trước à?

- Có chứ. Tôi đã chuẩn bị kỹ lắm, còn tải cả ứng dụng theo dõi tình trạng giao thông nữa.

- Chắc anh thất vọng lắm?

- Tất nhiên rồi. Xấu hổ nhất là gian lận mà chẳng được gì cả, lại còn bị Ban tổ chức mỉa mai là thiếu hiểu biết về “đặc sản” nơi mình sinh sống.

THẢO AN

Từ khóa

Ngã ngửa Chen Cán đích Metro Thiếu hiểu biết

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn