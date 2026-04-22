Đường tắt hóa… đường vòng

Tại giải Marathon Paris vừa qua, một vận động viên tên Quentin đã khiến giới thể thao "ngã ngửa" khi cán đích với thành tích 11 giờ 34 phút. Trên tờ Le Gorafi, anh cay đắng thú nhận: Tôi lén đi metro, nhưng lại bị kẹt 35 phút ở cổng quay ga Madeleine. Rồi đứng chờ trên sân ga hơn một tiếng.

- Chắc anh sốt ruột lắm?

- Sao không? Vì thế tôi liều mạng chuyển sang tàu RER A. Lại chôn chân một tiếng đồng hồ trong đám đông. Thấy tàu mà không chen vào nổi.

- Anh không kiểm tra lịch trình trước à?

- Có chứ. Tôi đã chuẩn bị kỹ lắm, còn tải cả ứng dụng theo dõi tình trạng giao thông nữa.

- Chắc anh thất vọng lắm?

- Tất nhiên rồi. Xấu hổ nhất là gian lận mà chẳng được gì cả, lại còn bị Ban tổ chức mỉa mai là thiếu hiểu biết về “đặc sản” nơi mình sinh sống.

THẢO AN