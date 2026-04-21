“Thước đo"... lên tiếng!

- Hơn chục cán bộ công an của một phường bị xếp loại tháng 3 ở mức “không hoàn thành nhiệm vụ” vì để vỉa hè nhếch nhác, giao thông ùn tắc kéo dài. Lần này “thước đo” ra tay, coi bộ không phải chuyện chơi!

- Nguyên cớ gì lần này lại mạnh tay?

- Tại giờ xài chỉ số đánh giá công việc hàng tháng (KPI), chớ không còn kiểu báo cáo suôn sẻ từ trên xuống dưới hay câu quen thuộc “rút kinh nghiệm...” nữa rồi.

- Vậy bấy lâu nay làm kiểu gì mà vỉa hè cứ nhếch nhác hoài vậy?

- Thì nhiều nơi mắc cái bệnh trên nóng - dưới lạnh! Giờ chuyển sang tư duy kiến tạo và phục vụ, kết quả phải ra con số cụ thể, khó mà qua loa được nữa.

- Hèn chi! Vậy là tới đây những ai làm việc cho có lệ hay thiếu trách nhiệm chắc hết chỗ núp?

- “Thước đo” mà chuẩn rồi thì cứ làm thiệt, kết quả thiệt. Vỉa hè thông, người dân đi bộ được, xe chạy được thì cần gì giải thích dài dòng cho mệt.

TÂN HƯỜNG