Xã hội

Bút Sài Gòn

Dầu có biến mất?

SGGP

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đe dọa nguồn cung dầu toàn cầu, báo The Daily Mash đã phỏng vấn nhanh người dân với câu hỏi: "Bạn sẽ kỷ niệm những ngày cuối của kỷ nguyên dầu mỏ như thế nào?”.

- Tôi đẩy một thùng dầu lên đỉnh đồi để cùng ngắm hoàng hôn. Lãng mạn phải biết. (Kelly Howard, kỹ thuật viên)

- Còn anh?

- Tôi đổ một ít xuống biển để nhớ lại thời dầu còn rẻ. Vừa hoài cổ, vừa tạo việc làm cho mấy tình nguyện viên môi trường. (James Bates, thợ hồ)

- Gia đình anh thì sao?

- Tối qua tôi tra dầu hết các bản lề trong nhà. Chủ nhật này đưa con đi tham quan nhà máy điện chạy dầu diesel. Chắc chắn sẽ là những kỷ niệm gia đình đẹp. (Bill McKay, môi giới chứng khoán)

- Chị có lo không?

- À, ừ, thực ra thì... dầu mỏ sẽ không bao giờ thực sự biến mất đâu. Ít nhất, những thiệt hại môi trường mà nó để lại thì còn rất lâu ấy mà. (Francesca Johnson, chủ shop hoa)

THẢO AN

Từ khóa

Đỉnh đồi Bill Thùng dầu Thợ hồ Môi giới chứng khoán Hoài cổ Kỹ thuật viên Hoàng hôn Đi tham quan Bản lề

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn