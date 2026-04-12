Dầu có biến mất?

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đe dọa nguồn cung dầu toàn cầu, báo The Daily Mash đã phỏng vấn nhanh người dân với câu hỏi: "Bạn sẽ kỷ niệm những ngày cuối của kỷ nguyên dầu mỏ như thế nào?”.

- Tôi đẩy một thùng dầu lên đỉnh đồi để cùng ngắm hoàng hôn. Lãng mạn phải biết. (Kelly Howard, kỹ thuật viên)

- Còn anh?

- Tôi đổ một ít xuống biển để nhớ lại thời dầu còn rẻ. Vừa hoài cổ, vừa tạo việc làm cho mấy tình nguyện viên môi trường. (James Bates, thợ hồ)

- Gia đình anh thì sao?

- Tối qua tôi tra dầu hết các bản lề trong nhà. Chủ nhật này đưa con đi tham quan nhà máy điện chạy dầu diesel. Chắc chắn sẽ là những kỷ niệm gia đình đẹp. (Bill McKay, môi giới chứng khoán)

- Chị có lo không?

- À, ừ, thực ra thì... dầu mỏ sẽ không bao giờ thực sự biến mất đâu. Ít nhất, những thiệt hại môi trường mà nó để lại thì còn rất lâu ấy mà. (Francesca Johnson, chủ shop hoa)

THẢO AN