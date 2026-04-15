"Bùa hộ mạng" sau kiếng lái

- Này ông, chẳng lẽ cứ đặt nón hay tấm phù hiệu ngành công an, quân đội, báo chí lên xe là tài xế có quyền... đứng trên pháp luật?

- Hoàn toàn không nghen! Những vật dụng ấy vốn biểu trưng cho trách nhiệm và kỷ luật, chứ không phải "bùa hộ mạng" để né kiểm tra hay gây áp lực với người khác.

- Vậy nhưng vẫn lắm người nghĩ: Gắn vào cho oai, lỡ bị thổi còi thì... "nhờ" luôn thể!

- Cái "đặc quyền tự phong" đó dỏm lắm. Người dân thấy xe cá nhân gắn mác cơ quan nhà nước mà vẫn vi phạm giao thông, lòng tin vào sự công tâm và thượng tôn pháp luật mòn dần theo đó.

- Vậy muốn dẹp cái thói "mượn oai" này thì phải làm sao?

- Vẫn công thức cũ: xử lý nghiêm, không nể nang bất kỳ "vật trang trí" nào trên xe. Danh dự của lực lượng nằm ở sự phục vụ nhân dân, chớ không phải nằm sau kiếng lái của mấy ông tự phong!

- Nói cho cùng, "bùa" xịn nhất vẫn là ý thức chấp hành pháp luật - thứ đó không mua được ở vỉa hè, cũng chẳng ai dám tịch thu!

ỚT NGỌT