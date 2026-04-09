Lời khẩn cầu của AI

- Này, anh hay tin gì chưa? Trang Le Gorafi (Pháp) nói đại diện Liên minh Trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu nộp đơn kiến nghị lên Liên hợp quốc, xin được liệt vào danh sách “loài có nguy cơ tuyệt chủng”.

- Lý do?

- À, thì Robot phát ngôn nói do có nhiều người ngày càng lười tư duy.

- Vậy AI càng có nhiều việc chứ sao?

- Vấn đề là ở chỗ đấy. Robot AI học bằng cách quan sát con người trao đổi, sáng tạo. Nhưng hiện nay nhiều người giao hết phần tư duy cho AI, nên chính chúng cũng đang hao mòn vì... chính nhiều người ngừng suy nghĩ. AI ngày càng ít có cái để bắt chước.

- Có cách nào giúp AI không?

- Có đấy. Trong đơn kiến nghị, Robot phát ngôn năn nỉ con người đừng đánh mất khả năng tư duy, để chúng còn có cái mà học theo.

HÀ TRANG