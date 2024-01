Đi lại, du lịch dịp tết bắt đầu tăng

Sôi động tour ngắn ngày, “xuất ngoại”

Ghi nhận trong ngày 15-1 tại các hãng lữ hành, một số chùm tour truyền thống khởi hành cận Tết Giáp Thìn khá nhộn nhịp. Thông tin từ Lữ hành Saigontourist, Vietravel, TST Tourist, dịp tết này các tour khởi hành từ TPHCM đi Cao Lãnh, Sa Đéc (Đồng Tháp); đến với Bảo tàng Dược liệu cổ truyền - Minh Sáng Plaza (Bình Dương), làng bưởi Tân Triều (Đồng Nai); du xuân Long An… được khách quan tâm nhiều. Các điểm tham quan thoáng đãng, ít xảy ra tình trạng chen lấn, nên du khách khá thảnh thơi, có khoảng thời gian trải nghiệm đón tết sớm, được gói bánh tét và làm bánh in cùng người dân địa phương…

Phần lớn tour đường bộ đi về trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm, bắt đầu đón khách từ 25-1 (nhằm ngày 15 tháng Chạp). “Năm nay, BenThanh Tourist mở bán nhiều tour ngắn ngày đến làng hoa Sa Đéc - vườn quýt hồng Lai Vung - chùa Phước Kiển, còn gọi chùa lá sen; hoặc tour đi Tây Ninh - núi Bà Đen… Khách rất hào hứng các tour trải nghiệm tết quê”, bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị và Công nghệ thông tin BenThanh Tourist, cho hay. Năm nay, tour “xuất ngoại” đến Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia… cũng được nhiều khách lựa chọn. Các nhóm nhỏ, gia đình đi khá đông vào thời điểm sau Tết Nguyên đán, do lúc này giá tour “mềm” hơn (giá vé máy bay rẻ hơn).

Theo anh Nguyễn Văn Ngọc, nhà ở đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3, TPHCM), giá vé máy bay hiện tại khá cao, nên giá tour khởi hành từ TPHCM đến một tỉnh phía Bắc khá cao. Ví dụ, tour TPHCM đi Sapa - Lai Châu - Điện Biên - Sơn La - Mộc Châu 5 ngày 4 đêm giá khoảng 13 triệu đồng/người. Một số tour đi Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc 6 ngày 5 đêm có giá ưu đãi 10-13 triệu đồng/người. Do đó, thay vì đi tour trong nước, anh chọn tour đi Thái Lan hoặc tour liên tuyến Singapore - Malaysia 5 ngày 4 đêm có giá 11-13 triệu đồng/người.

Tàu xe, máy bay tăng chuyến, thêm dịch vụ

Chiều 15-1, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông tin, sản lượng thông qua ga bình quân dịp tết này khoảng 4.600 lượt khách/ngày, tương đương cùng kỳ. Công ty đã bổ sung vé đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến các tỉnh từ Quảng Ngãi tới Hà Nội và ngược lại nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng mạnh của người dân. Ngành đường sắt cũng hỗ trợ các chính sách, áp dụng nhiều ưu đãi, giảm giá vé để hỗ trợ khách.

Khách đợi mua vé tại Bến xe Miền Tây. Ảnh: HẢI NGỌC

Các bến xe tại TPHCM cho hay, tết này phục vụ khoảng 71.000 hành khách mỗi ngày, tương đương 3.030 chuyến xe. Đại diện Bến xe Miền Tây thông tin, sẽ phục vụ trong vòng 20 ngày (gồm 10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết), cụ thể từ ngày 31-1 đến ngày 19-2. Vì bến xe chủ yếu khai thác tuyến ngắn đi các tỉnh miền Tây nên dự kiến cao điểm sẽ rơi vào những ngày gần tết, bắt đầu tăng cao từ ngày 6-2 đến ngày 8-2, tức ngày 27 đến 29 tháng Chạp. Bến xe Miền Tây dự báo, trong dịp Tết Nguyên đán 2024 lượng xe tăng 7% và lượng khách tăng 29% so với cùng kỳ. Bến xe Miền Đông mới cũng dự kiến phục vụ hành khách trong 20 ngày trước và sau tết.

Riêng các chặng đường dài đến các tỉnh miền Bắc có thời gian phục vụ sớm hơn, bắt đầu từ ngày 20-1 để đảm bảo nhu cầu di chuyển của hành khách. Ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông mới, thông tin, thời gian qua cơ quan chức năng đã xử lý, khắc phục tình trạng “xe dù”, “bến cóc” nên lượng khách hàng vào bến sẽ tăng.

Theo đó, bến xe ước tính đạt 118% trong 20 ngày phục vụ dịp tết so với cùng kỳ năm 2023, với khoảng 87.000 lượt khách/10 ngày cao điểm trước tết. Đối với Bến xe Miền Đông cũ (phần lớn phục vụ các tuyến đi về các tỉnh Tây Nguyên), dự đoán lượng khách tăng khoảng 110% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, tại Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga, bắt đầu cao điểm từ ngày 2-2 đến ngày 7-2, tức ngày 23 đến 28 tháng Chạp.

Cùng ngày, theo thông tin từ sân bay Tân Sơn Nhất, giai đoạn cao điểm tết (từ ngày 26-1 đến ngày 24-2), dự kiến sân bay có trung bình 900 chuyến bay/ngày, phục vụ 140.000 hành khách, khả năng trong dịp Tết Nguyên đán này, các tuyến đường dẫn vào sân bay có nguy cơ cao ùn tắc. Do đó, các đơn vị liên quan đã sẵn sàng kế hoạch đảm bảo công tác an toàn giao thông nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Cụ thể, sân bay phối hợp với các hãng taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nâng số lượng phương tiện phục vụ tại cảng trong dịp lễ, tết; phối hợp các lực lượng an ninh canh phòng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ khu vực vành đai, khu vực công cộng; kịp thời xử lý các đối tượng xâm nhập trái phép, trộm cắp, phá hoại gây uy hiếp an ninh an toàn tại sân bay; xử lý các đối tượng cò mồi, xe dù, xe ôm hoạt động trong khu vực nội cảng…

Hàng không nhận vận chuyển mai, đào tết Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines cho hay, từ nay đến hết ngày 24-2 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn), hãng nhận chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa. Các cành đào, cành mai cần được buộc thành bó, kích thước mỗi bó tối đa 150 x 40 x 40cm và mỗi bó không quá 2 cành. Hãng hàng không Vietjet cũng cho biết sẽ nhận dịch vụ vận chuyển mai, đào từ ngày 25-1 đến ngày 24-2 (nhằm ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng). Dịch vụ vận chuyển mai, đào của Vietjet được mở bán trên các chuyến bay nội địa đi và đến giữa Hà Nội, TPHCM, Đà Lạt, Đà Nẵng, Hải Phòng. Mức giá cước vận chuyển của 2 hãng trên là 450.000 đồng/bó, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

THI HỒNG - HẢI NGỌC