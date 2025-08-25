Đồng Tháp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền

Ngày 25-8, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền khu vực kè chống xói lở bờ sông Tiền (xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp).

Sạt lở kè Thường Thới Tiền (bờ sông Tiền)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang yêu cầu ngành chức năng tỉnh triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát diễn biến sạt lở, sụp lún, tổ chức xử lý khẩn cấp đoạn bị sạt lở, sụp lún nghiêm trọng và các khu vực lân cận bị ảnh hưởng, cắm biển báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu ngành chức năng khẩn trương tham vấn ý kiến đơn vị chuyên môn, chuyên gia tư vấn triển khai những biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sạt lở, sụp lún phát sinh trong thời gian chờ triển khai các giải pháp xử lý căn cơ. Đồng thời, thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sạt lở để người dân biết, chủ động phòng tránh. Nghiêm cấm phương tiện giao thông bộ qua lại trong khu vực sạt lở.

Trước đó, ngày 7-8 và ngày 12-8, tại khu vực kè Thường Thới Tiền (dài gần 2.800m) xảy ra sạt lở, sụp lún 4 điểm với tổng chiều dài khoảng 350m uy hiếp trực tiếp đến an toàn công trình phòng chống thiên tai, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và giao thông đi lại của người dân.

Kè Thường Thới Tiền là hạng mục thuộc Dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán, lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”, dài hơn 4km, tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng, hoàn thành qua ba giai đoạn từ năm 2017 đến 2019.

NGỌC PHÚC