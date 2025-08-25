Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn tất thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh dự án kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1 ngay trong tháng 8 này.

Chiều 25-8, Văn phòng UBND TPHCM ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về việc triển khai Nghị Quyết số 212/NQ-CP ngày 21-7-2025 của Chính phủ liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1 tại địa bàn phường Hiệp Bình, Tam Bình, TPHCM.

Đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1 thi công dang dở từ nhiều năm qua vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: QUỐC HÙNG



Theo đó, Công ty CP Văn Phú Bắc Ái khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 52/TB-VP ngày 11-7-2025 và báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 9-2025.

Sở Xây dựng khẩn trương hoàn tất thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh dự án ngay trong tháng này. Cùng với đó, rà soát, kiện toàn nhóm công tác liên ngành trước ngày 28-8 và chủ động đàm phán với nhà đầu tư về quỹ đất, phương thức thanh toán, báo cáo UBND TPHCM theo quy định.

UBND các phường Hiệp Bình, Tam Bình đẩy nhanh thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trước ngày 30-9.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 52/TB-VP về hướng dẫn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; báo cáo trước ngày 28-8; tổng hợp khó khăn, vướng mắc tại 5 phường liên quan đến dự án Vành đai 2 để báo cáo UBND TPHCM.

Sở Tài chính khẩn trương thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, tham mưu UBND TPHCM trước ngày 5-9; chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu thành lập Tổ công tác đàm phán điều chỉnh phụ lục hợp đồng dự án, trình trước ngày 10-9.

Đồng chí Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải khẩn trương, quyết liệt phối hợp, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục pháp lý, kỹ thuật để dự án sớm được triển khai, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông kết nối khu vực TP Thủ Đức và Vành đai 2.

QUỐC HÙNG