Bộ VH-TT-DL vừa có công điện gửi giám đốc các sở VH-TT-DL, sở VH-TT, sở du lịch tại 12 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và Gia Lai, cùng thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ, yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 5.

Công điện yêu cầu các địa phương lập quy trình sơ tán đám đông, thông báo rộng rãi đến người dân và khách du lịch để tránh tập trung đông người trong bão. Các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí, du lịch tại địa phương phải được rà soát và chủ động tạm dừng khi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cùng đó, công điện yêu cầu rà soát, bảo vệ, gia cố công trình văn hóa, thể thao, di tích, danh lam thắng cảnh, khu điểm du lịch, trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở liên tục cập nhật, phát tin dự báo bão từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - thủy văn quốc gia để kịp thời cảnh báo người dân, du khách, hướng dẫn kỹ năng phòng chống mưa lũ, sạt lở, giảm thiểu thiệt hại.

Các đơn vị thuộc bộ như Cục Du lịch quốc gia, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử… được giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở du lịch, lễ hội, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó thiên tai và phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ...

