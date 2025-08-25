Tây Ninh tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao nỗ lực của Tây Ninh trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Ngày 25-8, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, cho biết, Tỉnh ủy Tây Ninh kiến nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thường xuyên định hướng, tổ chức các lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác tuyên giáo và dân vận, trong đó có lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xây dựng tài liệu tuyên truyền có tính đặc thù về biến đổi khí hậu theo đặc trưng vùng miền để tăng hiệu quả công tác tuyên truyền.

Tây Ninh kiến nghị các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về biến đổi khí hậu, chính sách ưu đãi nhằm đẩy mạnh xã hội hóa và huy động nguồn lực thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn từ dự phòng ngân sách của Trung ương cho tỉnh để thực hiện các dự án cấp bách phòng, chống sạt lở bờ sông, xâm nhập mặn; dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai; đầu tư, xây dựng hệ thống thủy lợi, các hồ chứa đa mục tiêu, hệ thống cấp nước phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao nỗ lực của Tây Ninh trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng chí Huỳnh Thành Đạt đề nghị Tây Ninh tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Các ngành chuyên môn cần tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm, triển khai đồng bộ biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu. Đồng thời, tăng cường triển khai mô hình hợp tác, liên kết giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học để đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ của khoa học, công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp và môi trường…

Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Tây Ninh, đoàn công tác sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp, báo cáo Trung ương để tham mưu hoàn thiện chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn kết với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn.

NGỌC PHÚC