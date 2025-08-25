Thăm, động viên chiến sĩ công an bị thương trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy tàu cá Quảng Ngãi

Ngày 25-8, Đại diện Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên chiến sĩ công an bị thương trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tàu cá.

Khoảng 0 giờ ngày 23-8, tàu cá QNg-91... của ông Trần Quốc Khải, đang neo đậu tại cảng cá Sa Kỳ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ nhận nhiệm vụ, xuất 2 xe chuyên dụng chữa cháy và 1 tàu chữa cháy cùng 21 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đến khoảng 2 giờ 24-8, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình chữa cháy, dưới nhiệt độ cao của lửa, Hạ sĩ Võ Minh Cường bị bỏng ở 2 chân. Mặc dù bị thương, nhưng chiến sĩ Võ Minh Cường vẫn cố gắng tiếp tục cùng đơn vị tham gia dập lửa cho đến khi vụ cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Sau khi nghe các y, bác sĩ trao đổi tình hình điều trị và sức khỏe hiện tại của chiến sĩ Võ Minh Cường tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên chiến sĩ an tâm điều trị, mau chóng hồi phục sức khỏe.

