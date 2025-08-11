Dịch tả heo châu Phi ở Quảng Ngãi đang dần được kiểm soát

Ngày 11-8, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, tình hình dịch tả heo châu Phi đã giảm cả về quy mô ổ dịch và số lượng heo mắc bệnh.

Dịch bệnh đang dần được các địa phương kiểm soát, đặc biệt, ở một số địa phương đã nhiều ngày không phát sinh heo mắc bệnh phải tiêu hủy. Theo nhận định, trong thời gian tới thì dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát.

Hiện nay đã có 3 xã Sơn Tây Hạ, Nguyễn Nghiêm, Kon Plông (đã qua 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, bị tiêu hủy mà không có con vật nào bị mắc bệnh hoặc chết) đã khống chế và dập tắt dịch.

Có 12 xã, phường đã qua hơn 7 ngày không ghi nhận thêm gia súc mắc bệnh mới.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 49 xã, phường và đặc khu vẫn còn bệnh dịch tả heo châu Phi chưa qua 21 ngày và đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Tính từ ngày 1-7 đến ngày 7-8, bệnh dịch tả heo châu Phi xảy ra trên đàn heo của 7.817 hộ với tổng số mắc bệnh và tiêu hủy là 51.560 con của 52 xã, phường và đặc khu tỉnh Quảng Ngãi.

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng 3.478 lít hóa chất và sử dụng 108.484kg vôi bột xử lý tiêu hủy, đồng thời thực hiện tiêm phòng được 1.740 liều/5.000 liều vaccine dịch tả heo châu Phi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng khuyến cáo, hiện nay, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp, tại khu vực Đông Quảng Ngãi, thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng cao độ, kéo dài làm cho đàn vật nuôi dễ suy giảm sức đề kháng.

Tại khu vực Tây Quảng Ngãi, lượng mưa kéo dài trong nhiều ngày, độ ẩm trong môi trường cao tạo nên môi trường ẩm ướt, là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh hình thành và phát tán, từ đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức đề kháng của đàn vật nuôi và làm gia tăng nguy cơ phát sinh, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm.

Các xã đã thành lập các tổ triển khai các biện pháp chống dịch như tổ thực hiện khử trùng tiêu độc, tiêu hủy gia súc mắc bệnh, chết; tổ tiêm phòng vaccine... để thực hiện xử lý ổ dịch theo quy định; thành lập các tổ ứng phó nhanh trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Tổ chức tuyên truyền đến từng hộ, cơ sở chăn nuôi bằng loa đài, tờ rơi về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả heo châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vaccine dịch tả heo châu Phi

