Cụm thi đua Hội Nhà báo các Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết công tác năm 2025

Sáng 9-1, tại Khách sạn Becamex, phường Thủ Dầu Một, TPHCM, Cụm thi đua Hội Nhà báo các Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND TPHCM và các sở, ngành TPHCM

Năm 2025, Cụm thi đua gồm Hội Nhà báo 6 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ đã kịp thời triển khai, quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương; tiếp tục quán triệt sâu trong hội viên các nghị quyết của Trung ương, Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cấp hội trong Cụm đã chủ động tuyên truyền, kịp thời phản bác thông tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương.

Hội Nhà báo 6 địa phương trong cụm ký kết giao ước thi đua năm 2026

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, đồng hành cùng sự phát triển của các địa phương và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đề nghị Cụm thi đua chủ động xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, tổng hợp ý kiến đóng góp của các cấp hội phục vụ Đại hội Hội Nhà báo các cấp; đồng thời đẩy mạnh hình thức sinh hoạt hội trực tuyến trong bối cảnh chuyển đổi số, nhằm tiết kiệm kinh phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng chí cũng thống nhất chủ trương nghiên cứu thành lập Giải báo chí của Cụm thi đua, hướng tới xây dựng một giải báo chí có uy tín, chất lượng, sau Giải Báo chí Quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận TPHCM, đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi đua trong năm 2025; đồng thời ghi nhận, tri ân sự đồng hành, chia sẻ của các cơ quan báo chí đối với TPHCM trong công tác tuyên truyền, phản biện và xây dựng thành phố.

Đồng chí Lê Văn Minh đề nghị thời gian tới, Hội Nhà báo trong Cụm và các cơ quan báo chí tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy “cung cấp thông tin” sang “đồng hành chiến lược”; tập trung tuyên truyền việc hiện thực hóa các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 260; tiến độ các dự án hạ tầng động lực như đường vành đai, đường sắt đô thị; chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh; lan tỏa các mô hình kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo.

