Ngành kiểm sát TPHCM bảo vệ quyền lợi cho 3 trẻ trong vụ án ma túy

Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) Khu vực 9 - TPHCM đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục cấp giấy khai sinh cho 3 trẻ em là con của các bị can trong một vụ án hình sự.

Đây là hành động thiết thực nhằm bảo vệ quyền lợi của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 9 - TPHCM phát biểu tại buổi trao giấy khai sinh

Từ vụ án hình sự…

Theo hồ sơ vụ án, D.Q.T. và T.T.T. (SN 1995, cùng trú tại TPHCM) đang bị khởi tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Vụ việc được phát hiện vào cuối năm 2025.

Quá trình kiểm sát điều tra, VKSND Khu vực 9 ghi nhận một tình tiết đặc biệt: D.Q.T. và T.T.T. chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Do T.T.T làm mất giấy tờ tùy thân nên cả 3 con chung của họ vẫn chưa được đăng ký khai sinh, bao gồm các trẻ sinh năm 2022, 2023 và 2025.

Việc thiếu giấy tờ hộ tịch khiến các cháu đối mặt nguy cơ không được tiếp cận các quyền cơ bản về y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

… đến bảo vệ quyền lợi cho những đứa trẻ

Căn cứ quy định tại Điều 7, Điều 10, Điều 11 Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, Viện KSND Khu vực 9 - TPHCM đã khẩn trương xác minh nhân thân của bị can T.T.T và nguyện vọng của gia đình.

Đại diện lãnh đạo Viện KSND Khu vực 9 – TPHCM nhấn mạnh, việc đảm bảo quyền được khai sinh cho trẻ em là ưu tiên hàng đầu, không thể vì lỗi lầm hay tình trạng pháp lý của cha mẹ mà tước đi quyền công dân cơ bản của các em.

Trên cơ sở đó, viện đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục pháp lý để cấp giấy khai sinh cho 3 cháu bé.

Hành động này không chỉ thể hiện tính nghiêm minh, nhân văn của pháp luật mà còn là minh chứng cho hiệu quả bước đầu của Nghị quyết 205 trong việc trao quyền cho ngành kiểm sát bảo vệ trực tiếp quyền lợi cho những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Đại diện UBND phường Bình Trị Đông, TPHCM trao giấy khai sinh cho các cháu bé

Ngay sau khi tiếp nhận kiến nghị của viện kiểm sát, UBND phường Bình Trị Đông, TPHCM đã chỉ đạo công an phường, công chức tư pháp hộ tịch xác minh và cấp giấy khai sinh cho 3 cháu bé.

Sáng 9-1, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông đã trao giấy khai sinh của 2 trẻ cho ông nội các cháu.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 là bước ngoặt trong cải cách tư pháp tại Việt Nam. Nghị quyết đặt mục tiêu: Thí điểm giao quyền cho Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương không có khả năng tự bảo vệ quyền lợi của mình, hoặc để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước.

