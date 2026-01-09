Khánh Hòa khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2026

Dự án do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Nguyên Hạnh làm chủ đầu tư, có tổng mức vốn hơn 1.445 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 6.895m², quy mô 30 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp 1.062 căn hộ.

Khu NƠXH Hưng Phú 2 được quy hoạch đồng bộ với các hạng mục tiện ích thiết yếu như trung tâm thương mại, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên, khu thể thao… đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và vui chơi của cư dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án NƠXH Hưng Phú 2. Ảnh: HIẾU GIANG

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lâm Đông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, cho biết dự án NƠXH Hưng Phú 2 là dự án NƠXH đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh trong năm 2026; góp phần cụ thể hóa các mục tiêu của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021–2030.

Tỉnh Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thu hút nhiều dự án, khu công nghiệp và dịch vụ, kéo theo sự gia tăng nhanh lực lượng lao động, đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển nhà ở. Việc sớm triển khai các dự án NƠXH như Hưng Phú 2 được kỳ vọng góp phần tạo nền tảng ổn định đời sống và điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Phối cảnh dự án NƠXH Hưng Phú 2, phường Bắc Nha Trang. Ảnh: NGUYÊN HẠNH

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chú trọng bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thi công, an toàn lao động và công tác quản lý, vận hành sau đầu tư, để các căn hộ NƠXH thực sự trở thành nơi an cư ổn định, lâu dài cho người dân. Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án NƠXH được triển khai hiệu quả, đồng bộ trên địa bàn.

