Tri ân nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng​

Dự lễ có đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân sĩ trí thức, các chức sắc tôn giáo, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Lễ kỷ niệm còn có các hoạt động như: Chương trình nghệ thuật thể hiện truyền thống anh dũng đấu tranh của nữ liệt sĩ Phan Thị Ràng và quân dân Hòn Đất; triển lãm hình ảnh tư liệu về Hòn Đất; trưng bày giới thiệu sách, phục vụ xe thư viện lưu động với các tư liệu về Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng; địa chí An Giang; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh và xã Hòn Đất…​

Liệt sĩ Phan Thị Ràng sinh năm 1937 tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang (nay là xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng nên bà đi theo cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ (năm 13 tuổi).

Chị bắt đầu tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc, được giao các nhiệm vụ trinh sát, phụ trách thanh vận, giao liên... Đến năm 1960, tổ chức phân công chị về xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) để xây dựng căn cứ, vận động quần chúng tham gia chống giặc và chiến đấu.​

Cuối tháng 12-1961, địch mở đợt tấn công với quy mô lớn hòng tiêu diệt các cơ quan đầu não của ta đóng tại khu vực Ba Hòn. Huyện ủy Châu Thành A lúc bấy giờ đã kịp thời chỉ đạo, kiên quyết bám trụ, bảo vệ bằng được khu căn cứ Ba Hòn, nhưng trước áp lực quân sự quá mạnh của địch, lực lượng của ta buộc phải rút vào căn cứ Hòn Đất để bảo toàn lực lượng và tiếp tục chiến đấu.

Chị Sứ vừa là liên lạc giữa các đơn vị trong khu căn cứ, vừa tổ chức vận động nhân dân đấu tranh chính trị, binh vận, phối hợp với các hoạt động quân sự làm cho địch phải giảm dần các đợt tấn công, càn quét.​

Đêm ngày 8, rạng sáng 9-1-1962, trên đường từ Hòn Me về Hòn Đất, chị bị địch phục kích bắt giữ. Chúng dùng nhiều thủ đoạn, cực hình tra tấn dã man nhưng vẫn không khuất phục được chị. Chị nhanh trí báo cho đồng đội kịp thời rút lui, tranh thủ tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh, vạch trần âm mưu thâm độc của giặc.

Biết không thể lung lay được tinh thần, ý chí của người chiến sĩ cách mạng, địch đã đưa chị đến chân núi Hòn Đất hành quyết. Chị hy sinh anh dũng lúc 13 giờ ngày 9-1-1962, khi vừa bước sang tuổi 25.​