Chiến dịch Quang Trung vượt nắng thắng mưa để người dân sớm an cư

Một tháng triển khai với tinh thần quyết liệt nhất, kịp thời nhất, “Chiến dịch Quang Trung” tại TP Huế sắp về đích với 45 ngôi nhà xây mới và sửa chữa.

Thực hiện xuyên Tết Dương lịch 2026 đến nay, Chiến dịch Quang Trung tại xã Khe Tre, TP Huế, đang quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ để người dân có nhà hư hỏng do mưa lũ, sớm có nhà ở mới, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Văn Viến bị lũ dữ đánh sập nhà ở xã Khe Tre được hỗ trợ xây nhà mới trong Chiến dịch Quang Trung, tâm sự: "Nếu không có sự giúp đỡ của Quân đội thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có nhà ở".

Những ngôi nhà mới của "Chiến dịch Quang Trung" được bàn giao cho người dân bị mất nhà do lũ dữ ở TP Huế

Cạnh đó, 2 căn nhà xây dựng cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp và ông Nguyễn Viết Lượng sắp hoàn thành. Đây là 2 hộ dân rơi vào cảnh mất nhà sau đợt lũ dữ cuối tháng 10-2025. Tổng kinh phí xây nhà cho các hộ dân này khoảng 300 triệu đồng, trong đó 200 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ Công an TP Huế đóng góp, 100 triệu đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Công an TP Huế thần tốc xây nhà mới cho người dân bị mất nhà do lũ dữ ở xã Khe Tre, TP Huế

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế chia sẻ, bên cạnh việc xây dựng mới 2 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn ở Khe Tre, Công an các phường, xã còn chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp cùng chính quyền địa phương sửa chữa 40 ngôi nhà bị hư hỏng do mưa lũ, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội TP Huế thần tốc xây nhà mới cho người dân bị mất nhà do lũ dữ﻿

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, địa phương đã hoàn thành sửa chữa 40 căn nhà bị hư hỏng do mưa lũ. Đối với các hộ bị mất trắng nhà cửa, thành phố đã bàn giao 3 căn nhà xây mới tại xã Lộc An và xã Khe Tre. Các lực lượng công an, quân đội đang tổng lực thi công, quyết tâm hoàn thành trước ngày 12-1, vượt tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng trong “Chiến dịch Quang Trung”.

VĂN THẮNG

